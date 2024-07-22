Долги россиян по ЖКУ захотели взыскивать по-новому

Среди причин появления у россиян долгов за ЖКУ парламентарии назвали низкий уровень платежной дисциплины всех групп абонентов — в большинстве случаев они руководствуются принципом «платить в последнюю очередь или не платить вообще». Чаще всего это связано с нехваткой денег.