Долги до могилы. Эксперт высчитала платежи по ипотеке в 2025

«Воспользовавшись ипотечным калькулятором, можно рассчитать, что ежемесячный платеж по такому ипотечному кредиту на 30 лет при базовой ставке в 29,6% составит 69 тыс. руб., а это очень внушительно, — отметила эксперт. — При этом банки готовы одобрить кредит только при условии, что ваш официальный доход превышает 88 тыс. руб. в месяц. Именно такой и должна быть зарплата, чтобы рассчитывать на положительный ответ кредитной организации».