Долги до могилы. Эксперт высчитала платежи по ипотеке в 2025

Ипотечный платеж за квартиру средней стоимости в 2025 году по России составит 69 тыс. рублей. Такими подсчетами с aif.ru поделилась доцент РЭУ им. Плеханова Елена Зацаринная, проанализировавшая ставки по ипотеке и данные статистики.
«Согласно последним данным ЕМИСС, минимальная стоимость среднероссийской однокомнатной квартиры площадью в 30 квадратных метров, исходя из того, что один “квадрат” оценивается в 111,260 тыс. рублей, составляет в среднем 3,333 млн рублей, — подсчитала экономист. — Конечно, речь в данном случае идет о квадратных метрах в старых домах с “бабушкиным” ремонтом».
Также, добавила собеседница, для того, чтобы приобрести такую квартиру в ипотеку на общих основаниях, то есть на условиях рыночных ставок, понадобится стартовый капитал не менее 20% от ее стоимости — это 666 тыс. рублей.
«Воспользовавшись ипотечным калькулятором, можно рассчитать, что ежемесячный платеж по такому ипотечному кредиту на 30 лет при базовой ставке в 29,6% составит 69 тыс. руб., а это очень внушительно, — отметила эксперт. — При этом банки готовы одобрить кредит только при условии, что ваш официальный доход превышает 88 тыс. руб. в месяц. Именно такой и должна быть зарплата, чтобы рассчитывать на положительный ответ кредитной организации».
При этом такие расчеты актуальны в том случае, если стоимость жилищных кредитов останется на нынешнем уровне, а такая вероятность мала. Дело в том, что 20 декабря 2025 года состоится очередное заседание совета директоров ЦБ, и аналитики сходятся во мнении, что на нем поднимут ключевую ставку до 22−25% с нынешнего 21%.
И это может едва ли не «убить» ипотечный рынок, ведь даже нынешние условия являются для россиян заградительными. Практика показывает, что граждане не готовы брать кредит на жилье по ставке больше 16%.