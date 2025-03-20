Долг платежом красен. Когда управляющая компания подает в суд на жильца

Управляющая организация может подать в суд на жильца, если он в течение трех месяцев не оплачивал счета за жилищно-коммунальные услуги, рассказала aif.ru заместитель председателя комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Сусана Киракосян. Впрочем, сначала управляющая компания постарается решить все проблемы в досудебном порядке, отметила она.
«Максимальный срок допустимой задолженности устанавливает сама управляющая компания, — уточнила Киракосян. — Некоторые могут предъявить претензию уже по истечении 30 дней. Однако, как правило, первые три месяца УК старается сама выяснить, с чем связаны просрочки, и ограничивается начислением пени. Связано это с тем, что суд — это достаточно долгий и трудоемкий процесс, за который нужно платить госпошлину. И УК, и собственнику судиться просто невыгодно».
Кроме того, управляющая организация может обратиться в суд, если собственник без разрешения сделал в квартире перепланировку или отказывается пускать представителей коммунальных служб в квартиру, чтобы те провели осмотр или ремонт общедомового имущества.
«В этих случаях УК сначала тоже постарается уладить спор в досудебном порядке, — уточняет эксперт. — Нагрузка на суды сейчас очень большая: за прошлый год через суды общей юрисдикции прошло 10,8 млн жилищных споров, из них 10,4 млн были связаны с взысканием задолженности по ЖКУ».
Собственники тоже могут жаловаться на управляющую компанию, если их не устраивает качество услуг, добавляет Киракосян. Например, если в подъезде грязно, не работает освещение или лифт, а из крана течет ржавая вода. В этом случае эксперт тоже советует сначала обращаться в УК. А если специалисты бездействуют, можно писать заявление в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру.