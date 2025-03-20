Долг платежом красен. Когда управляющая компания подает в суд на жильца

«Максимальный срок допустимой задолженности устанавливает сама управляющая компания, — уточнила Киракосян. — Некоторые могут предъявить претензию уже по истечении 30 дней. Однако, как правило, первые три месяца УК старается сама выяснить, с чем связаны просрочки, и ограничивается начислением пени. Связано это с тем, что суд — это достаточно долгий и трудоемкий процесс, за который нужно платить госпошлину. И УК, и собственнику судиться просто невыгодно».