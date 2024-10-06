Долг, лифт, стриптиз и «никаких табу». Как звёзды находили своих жен

А началось с того, что Дима пошел к знакомому, который все никак не возвращал ему долг. В 1992 году он одолжил другу большую для тех лет сумму — четыре тысячи долларов. Возвращать их мужчина не спешил, на звонки не отвечал, поэтому Маликову пришлось наведаться к нему в гости. Должника он там не застал, зато была его супруга Оксана. Девушка предложила ему чай и, чтобы скоротать время ожидания, показала семейные альбомы. Именно там на одном из фото он и увидел свою будущую супругу Елену Изаксон. Он тут же попросил Оксану их познакомить.