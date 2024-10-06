Долг, лифт, стриптиз и «никаких табу». Как звёзды находили своих жен

«Нофелет» — это слово «телефон», прочитанное справа налево. В фильме с вопросом: «Где находится нофелет?» мужчины обращаются на улице к красивым девушкам, чтобы завязать знакомство. А за 8 лет до этого в прокат вышел оскароносный фильм «Москва слезам не верит», где одна из героинь ходила в Библиотеку им. Ленина, чтобы в курилке найти перспективного мужа.
О том, где сегодня вспыхивают романы со знаменитыми и перспективными, да так, чтобы встреча довела до ЗАГСа, фильм пока не сняли. Впрочем, сами звезды с удовольствием делятся воспоминаниями, не опасаясь шокировать публику откровениями.
Дедушка Юли заплакал, узнав возраст Кончаловского
Так, в нулевых вышла книга режиссера Андрона Кончаловского, где тот с мельчайшими подробностями описал все свои романы, включая знакомство с нынешней, пятой по счету женой, актрисой Юлией Высоцкой.
Они встретились в 1996 году на «Кинотавре». Высоцкой было 23 года, Кончаловскому — 59 лет. Организатор фестиваля Марк Рудинштейн вспоминал, что роман пары разворачивался на его глазах. И начался с поездки в переполненном лифте «Жемчужины». Юле надо было выходить на шестом этаже, а Кончаловскому — на девятом. Когда лифт остановился на шестом, Кончаловский предложил: «Может, проедемся выше?» И они проехались.
В автобиографии, наделавшей много шума, режиссер был еще более откровенен. Он красочно описал сцену знакомства в лифте и ее стремительное продолжение в номере. Кончаловский на тот момент был женат, но это его не удержало. Когда сама Юлия вспоминала тот день, она признавалась, что «у нее снесло крышу и для нее не было никаких табу».
Спустя несколько лет, после официального развода режиссера, пара решила официально оформить союз. Дедушка невесты был шокирован 36-летней разницей в возрасте молодоженов. Пожилой человек заплакал, когда узнал, что внучка, оказывается, выходит замуж за Андрона Кончаловского, а не за сына Андрона Егора.
Кризис в браке и поход в стриптиз-клуб
Певица Наташа Королева и ее второй муж Тарзан (Сергей Глушко — прим. ред.) познакомились на стриптизе в ночном клубе, где в тот момент работал Сергей.
У исполнительницы тогда был непростой период в отношениях с первым мужем, композитором Игорем Николаевым. Однажды подруги позвали ее с собой на вечеринку в ночной московский клуб, чтобы Наташа отвлеклась от грустных мыслей. Одним из пунктов программы оказался мужской стриптиз с участием Тарзана. В ту ночь и была поставлена точка певицы в отношениях с Николаевым, который в свое время сделал из подростка (композитор познакомился с Королевой, когда Наташе было 16 лет, а ему 29 лет) звезду.
Встречу с Тарзаном Королева называет знаком судьбы. «Нас соединила сама судьба, ведь забеременела я в самую первую ночь, проведенную с Тарзаном», — призналась певица. Как и в первом браке, во втором у Королевой был кризис. В этот раз за ним наблюдала вся страна, потому что история стала достоянием ток-шоу. Глушко изменил Наташе с молодой актрисой Анастасией Шульженко. Стриптизер раскаялся и публично принес жене свои извинения. «Я повелся без всякой любви. Любовь у меня одна, она дана мне Богом! Уж не знаю, за какие заслуги», — заметил он. У супругов взрослый сын Архип, который недавно женился… на стриптизерше. Девушку тепло приняли в семье. Наташа подарила молодоженам поездку на Мальдивы.
Подрезала будущего мужа
Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич познакомилась со вторым мужем Артуром Волковым в автомобильной пробке. Оба были за рулем, девушка подрезала Артура, тот сначала хотел нагрубить в ответ, но когда увидел Анну, предложил ей пойти на свидание. Случайная встреча продолжилась за ужином в ресторане и вскоре привела к свадьбе. У пары три дочери, младшая Оливия родилась 17 сентября этого года. «Иногда кажется, что мы только вчера вышли из ЗАГСа, а иногда — как будто мы уже полжизни вместе. Любовь нужно подпитывать — только так она будет жить. А вот сколько, зависит от желания и стараний обоих», — признавалась Анна.
«Детка, пойдем покувыркаемся в бассейне»
Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились на съемках передачи «Большие гонки». «Я был отвратным негодяем. Сказал ей довольно развязным тоном: “Здравствуйте, Наталья! Садитесь рядом со мной. Тут свободно”. Она села. Я продолжил дерзко: “Детка, пойдем покувыркаемся в бассейне”. Думал, что после этих слов получу по тыкве. Но нет. Она согласилась», — откровенничал Владимир.
Подольская и Пресняков пять лет проверяли чувства, а затем сыграли свадьбу. Спустя пять лет, в тот же день, 5 июня, звезда родила мужу сына Артемия. Сейчас у него есть младший брат Иван. «Внутренний голос подсказал: “Это твой будущий муж”. Мне в жизни просто повезло! Иметь такую большую взаимную любовь не каждому дано, я знаю! Меня за что-то наградили. Нас наградили! Знаем, ценим и очень благодарим», — заверила выпускница «Фабрики звезд-5».
«Роспись у нас была странная»
«Сколько девчонок хороших влюбилось в меня неосторожно», — пел Дмитрий Маликов, чья популярность в 90-х и нулевых зашкаливала. У музыканта были миллионы поклонниц по всей стране, а он влюбился в будущую жену по фотографии в альбоме. Вместе пара более 30 лет.
А началось с того, что Дима пошел к знакомому, который все никак не возвращал ему долг. В 1992 году он одолжил другу большую для тех лет сумму — четыре тысячи долларов. Возвращать их мужчина не спешил, на звонки не отвечал, поэтому Маликову пришлось наведаться к нему в гости. Должника он там не застал, зато была его супруга Оксана. Девушка предложила ему чай и, чтобы скоротать время ожидания, показала семейные альбомы. Именно там на одном из фото он и увидел свою будущую супругу Елену Изаксон. Он тут же попросил Оксану их познакомить.
«21 марта, в день весеннего равноденствия, я встретил Лену. Оксана организовала нам встречу на съемках моего клипа в Лужниках. Там еще проходил концерт со звездами и телевидением в честь приезда в Россию мамы Сильвестра Сталлоне. Потом я пригласил их вдвоем на ужин в ресторан. Посидели, обменялись номерами, а на следующий день я уехал на гастроли — 2 недели не виделись. По приезде начали встречаться», — рассказывал Маликов.
А вот как Елена вспоминала эти события: «Звонит мне приятельница: “Есть такое дело деликатное, Маликов очень хочет с тобой познакомиться. Достал уже меня”. Тогда Диме было 22 года. Пригласил нас на концерт. Ну я и согласилась, чтобы узнать, что он хочет, да и телевидение, говорят, будет, а это всегда интересно».
В итоге Елена и Дмитрий стали парой. Около 8 лет прожили без штампа. «Расписались мы при странных обстоятельствах. Пришли регистрировать дочь Стешу, — вспоминала Елена. — А я хоть и развелась уже, но штампа в паспорте не было. Во время беременности меня еще врач предупредила: “Когда родишь ребенка, его запишут на бывшего мужа — папу Оли”. Но сотрудница ЗАГСа сказала, что сейчас Стешу можно записать только как безотцовщину, а после росписи уже вписать отца. Нас это не устроило. Она пошла нам навстречу — и в ту же секунду расписала».