Документы для поступления в вуз в 2025 году: как подготовить и куда отправить

После сдачи единого государственного экзамена начинается самое волнующее и тревожное — поступление. Какие документы собрать для вуза, как их передать в учебное заведение и какие есть особенности в 2025 году — разбираем вместе с Татьяной Косаревой, экспертом по поступлению в вуз и ответственным секретарем приемной комиссии со стажем более трех лет в г. Челябинске.
Список документов для поступления в вуз
С прошлого года стандартный набор документов не изменился. Абитуриенту понадобятся:
- паспорт или другое удостоверение личности и гражданства;
- СНИЛС;
- оригинал аттестата об окончании школы / диплом другого учебного заведения или электронный образец этих документов — для наиболее предпочтительного вуза;
- фотографии. Количество и размер регулируется каждым отдельным вузом;
- медицинская справка формы 086/у. Нужна она не всем — в основном будущим медикам и педагогам. Информация о ее необходимости находится на сайте каждого учебного заведения. Но наш эксперт Татьяна Косарева все же советует сделать ее и несколько копий справки — они могут понадобиться при заселении в общежитие, а также для определения группы здоровья для занятий физкультурой;
- согласие на обработку персональных данных, подписанное родителями или опекунами, — для абитуриентов младше 18 лет;
- заявление с просьбой о приеме в вуз. Бланк можно найти на сайте учебного заведения или получить в приемной комиссии. При подаче документов через «Госуслуги» или личный кабинет заявление сформируется автоматически. На бюджетные места и места с оплатой подаются разные заявления;
- документы, подтверждающие льготу для категорий абитуриентов, претендующих на особую или отдельную квоту.
Важная заметка: информация о результатах единого государственного экзамена и сертификат не требуется — вузы по паспортным данным абитуриента сами их берут из ФИС ГИА приема. Также при подаче документов мальчикам не понадобится военный билет или приписное свидетельство — они запрашиваются в сентябре у зачисленных.
Для чего необходимо прикладывать портфолио для поступления в вуз
— Портфолио абитуриента — возможность заработать дополнительные баллы, которые могут стать решающими и помогут поступить в вуз мечты. Помимо баллов за вступительные испытания (ЕГЭ), каждый поступающий может получить до 10 баллов за индивидуальные достижения — здесь и понадобится портфолио, — поделилась Татьяна Косарева.
Какие документы нужны для портфолио
— Каждый вуз уже опубликовал на своем сайте в разделе «Абитуриентам»/ «Поступающим» во вкладке «Учет индивидуальных достижений» определенный список успехов, которые принесут подросткам драгоценные баллы. Как правило, это дипломы олимпиад, крупных конкурсов («Большая перемена», «Балтийский научно-инженерный конкурс»), игр («Всероссийская военно-спортивная игра “Победа”»), всероссийских диктантов. Многие высшие учебные заведения дают дополнительные баллы за медали «За особые успехи в учении», «Знак ГТО», «Волонтерскую книжку», — отметила Татьяна Косарева.
Каждый вуз сам решает, за что начислять баллы, поэтому набор достижений может отличаться. Наш эксперт советует перед отправкой портфолио в приемную комиссию изучить, что она примет и учтет. Возможно, в каких-то конкурсах выпускник еще успеет поучаствовать и обеспечить себе дополнительные баллы. Грамоты «Лучшая новогодняя игрушка» и «Мисс четвертый класс» останутся трогательной памятью о счастливых школьных годах, но, к сожалению, плюсов не добавят.
Как подавать документы для поступления в вуз
В 2025 году нужно руководствоваться Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 27.11.2024 № 821 (1) — согласно ему отправить документы в учебное заведение можно через «Госуслуги», приемную комиссию в вузе или по почте. Остановимся на каждом варианте подробнее.
Через «Госуслуги»
Отправлять или относить в приемную комиссию оригиналы документов уже необязательно — их можно загрузить онлайн. Все можно сделать в личном кабинете «Госуслуг» — собрать свои данные об образовании и индивидуальных достижениях, сформировать цифровой профиль и отправить в вузы. Если потребуются дополнительные документы — придет специальный запрос.
Перед заполнением заявления абитуриенту предложат убедиться, что выпускник не подавал в это учреждение документы иными способами. Например, лично или через сайт. Проверка займет пару минут.
Также у портала государственных и муниципальных услуг есть еще одна полезная функция — на «Госуслугах» можно найти раздел с документами на сайте любого из тысячи учебных учреждений. Правила приема документов различаются в зависимости от вуза и выбранной специальности, а особый инструмент по поиску требований существенно сокращает затраченное время.
Заявку на поступление можно подать и не дожидаясь результатов единого государственного экзамена. Как только баллы будут известны, их автоматически передадут в вуз.
Через приемную комиссию в вузе
Помимо отправки документов в высшее учебное заведение онлайн, это можно сделать очно. Для этого нужно прийти в приемную комиссию, предварительно подготовив необходимый набор документов, и заполнить заявление. На каждом направлении можно выбрать сразу все формы обучения, а также бюджетную и коммерческую основы.
Отправить Почтой России
Федеральный почтовый оператор или любой другой поможет доставить документы в вуз, если выпускник живет в отдаленных уголках страны. Письмо или бандероль с бумагами необходимо отправить с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении (2). Отправлению присвоят трек-номер, по которому можно отслеживать перемещение письма и проконтролировать доставку. Адрес, куда направить бандероль, обычно указан в разделе «Абитуриентам» на сайтах вузов.
Отправляя документы Почтой России, стоит помнить о сроках доставки, чтобы успеть к закрытию приема заявок. В среднем письмо может пересылаться до семи дней.
Электронные документы
Вузы, колледжи, училища и техникумы могут принимать бумаги удаленно. Один из вариантов — через личный кабинет на сайте учреждения. Все, что понадобится абитуриенту, — зарегистрироваться, сделать сканы или качественные фотографии документов, заполнить заявку и отправить в вуз. Если возникнут вопросы, можно написать приемной комиссии на электронную почту или позвонить по телефону.
Когда необходимо подавать документы для поступления в вуз
Прием документов в приемных комиссиях стартует 20 июня и закончится 25 июля. К этой дате еще не готовы аттестаты и не известны все результаты единого государственного экзамена, поэтому часто у выпускников и родителей начинается паника.
Но Татьяна Косарева отметила, что мнение «кто быстрее подаст документы — у того выше шанс быть зачисленным» — миф. Эксперт советует не спешить:
— Скорость подачи документов не влияет на место в рейтинге и не повышает шансы на зачисление. Все будут решать только баллы.
Важный момент для тех, кто поступает по внутренним вступительным испытаниям или сдает дополнительные экзамены творческой и профессиональной направленности: у таких абитуриентов прием документов заканчивается раньше, и какая это дата — каждый вуз определяет самостоятельно. Эксперт советует заранее заглянуть на сайт и ознакомиться с ней.
Во сколько вузов можно подавать документы
В пять. И не важно — государственные это вузы или частные.
— Вплоть до окончания приема документов можно менять «золотой состав» пятерки вузов, отзывая документы из одного учреждения и подавая в другое. Только придерживайтесь правила — одновременно документы должны быть не более чем у пяти высших учебных заведений.
Также эксперт отметила, что подача документов в приоритетный вуз и в его филиалы, в том числе в других городах страны, считается за заявку в один вуз.
Почти у каждого абитуриента в самом укромном уголке сердца есть свой вуз мечты. Искренне желаем вам увидеть себя в приказе о зачислении в августе.
Список источников
1. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 27.11.2024 № 821 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
Автор: Наталья Быкова
Эксперт: Татьяна Косарева, эксперт по поступлению вуз, ответственный секретарь приемной комиссии со стажем более трех лет в г. Челябинске