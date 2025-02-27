Документы для поступления в вуз в 2025 году: как подготовить и куда отправить

Каждый вуз сам решает, за что начислять баллы, поэтому набор достижений может отличаться. Наш эксперт советует перед отправкой портфолио в приемную комиссию изучить, что она примет и учтет. Возможно, в каких-то конкурсах выпускник еще успеет поучаствовать и обеспечить себе дополнительные баллы. Грамоты «Лучшая новогодняя игрушка» и «Мисс четвертый класс» останутся трогательной памятью о счастливых школьных годах, но, к сожалению, плюсов не добавят.