Документальный фильм о Жириновском можно будет посмотреть в самолетах «Аэрофлота»

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. ПАО «Аэрофлот» планирует разместить в своих мультимедийных системах для показа на борту самолета документальный фильм об основателе ЛДПР Владимире Жириновском «Живой». Об этом говорится в официальном ответе компании на запрос главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.