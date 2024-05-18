Документальный фильм о Жириновском можно будет посмотреть в самолетах «Аэрофлота»

«Предлагаем разместить в мультимедийных системах документальный фильм “Живой”, адаптированный для показа согласно применяемой нами политике отбора контента. Взаимодействие с создателями фильма для подготовки материала к показу на борту организовано в рабочем порядке», — говорится в документе.
В компании отмечают, что ПАО «Аэрофлот» при отборе материала для мультимедийных систем отдает предпочтение, прежде всего, контенту развлекательного и познавательного характера. «Договоры с поставщиками контента содержат прямой запрет на размещение материалов, затрагивающих политическую повестку», — сказано в ответе компании.
В авиакомпании также добавляют, что «полностью разделяют мнение о выдающейся роли Жириновского в общественно-политической жизни страны». В «Аэрофлоте» также считают, что документальный фильм об основателе ЛДПР «может представлять большой интерес для пассажиров авиакомпании».