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Документальный фильм о Жириновском можно будет посмотреть в самолетах «Аэрофлота»

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. ПАО «Аэрофлот» планирует разместить в своих мультимедийных системах для показа на борту самолета документальный фильм об основателе ЛДПР Владимире Жириновском «Живой». Об этом говорится в официальном ответе компании на запрос главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Источник: РИА "Новости"

«Предлагаем разместить в мультимедийных системах документальный фильм “Живой”, адаптированный для показа согласно применяемой нами политике отбора контента. Взаимодействие с создателями фильма для подготовки материала к показу на борту организовано в рабочем порядке», — говорится в документе.

В компании отмечают, что ПАО «Аэрофлот» при отборе материала для мультимедийных систем отдает предпочтение, прежде всего, контенту развлекательного и познавательного характера. «Договоры с поставщиками контента содержат прямой запрет на размещение материалов, затрагивающих политическую повестку», — сказано в ответе компании.

В авиакомпании также добавляют, что «полностью разделяют мнение о выдающейся роли Жириновского в общественно-политической жизни страны». В «Аэрофлоте» также считают, что документальный фильм об основателе ЛДПР «может представлять большой интерес для пассажиров авиакомпании».