Документальный фильм о певице Karol G выйдет в следующем году

Стриминговая платформа Netflix представит документальный фильм о колумбийской певице Karol G под названием A Story Born From Dreams. Его премьера состоится в следующем году. Проектом будет руководить режиссер и продюсер Кристина Костантини.
Karol G отреагировала на новость о грядущей картине, опубликовав в своих социальных сетях фотографию письма, украшенного сердечками. «О моей жизни, моей работе, моей правде, и той мощной связи, объединяющей меня со всеми вами. Моя мечта сбылась», — написала артистка в записке.
33-летняя певица представила свой дебютный альбом Unstoppable в 2017 году. За всю свою музыкальную карьеру она выпустила четыре студийника.
Ранее Karol G была названа женщиной года на премии Billboard Latin Women in Music 2024.