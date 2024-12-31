Документальный фильм о певице Karol G выйдет в следующем году

Karol G отреагировала на новость о грядущей картине, опубликовав в своих социальных сетях фотографию письма, украшенного сердечками. «О моей жизни, моей работе, моей правде, и той мощной связи, объединяющей меня со всеми вами. Моя мечта сбылась», — написала артистка в записке.