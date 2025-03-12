Доктрина Трумэна: как США вынуждали Европу ненавидеть СССР

В первые послевоенные годы в странах Европы был высок авторитет СССР, который как на востоке, так и на западе континента воспринимался как главный освободитель от нацизма. На этой фоне немалое число местных жителей симпатизировали коммунистам. Например, на парламентских выборах во Франции, прошедших в ноябре 1946 года, одержала победу Коммунистическая партия, получившая 28,2% голосов и ставшая крупнейшей партией в Национальном собрании. На выборах в Учредительное собрание Италии второе и третье места заняли социалистические партии, которые в сумме получили почти 40% голосов избирателей.