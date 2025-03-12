Доктрина Трумэна: как США вынуждали Европу ненавидеть СССР

12 марта 1947 года президент США Гарри Трумэн в своем обращении к Конгрессу изложил новую внешнеполитическую доктрину Вашингтона. Она включала экономическую и военную помощь странам, в которых у власти находились некоммунистические силы, а также открытое вмешательство во внутренние дела этих государств. Новая политика Властей США вошла в историю как доктрина Трумэна.
Послевоенное мировое устройство и рост популярности коммунистов в Европе
После Второй мировой войны планета по сути разделилась на два лагеря: капиталистический во главе США и социалистический — под началом СССР. В послевоенной Европе в сферу влияния Вашингтона входили государства западной и южной частей континента, Москвы — восточной. Главная виновница войны — Германия — также была поделена на четыре зоны оккупации: американскую, английскую и французскую, которые в дальнейшем образуют ФРГ, и советскую — будущую ГДР.
Страны Восточной Европы, которые были освобождены Красной Армией, находились под жестким контролем Москвы, и ни о каком инакомыслии здесь и речи быть не могло. Чего не скажешь о государствах Западной Европы, где правили демократические режимы, но позиции проамериканских сил были достаточно шаткими.
В первые послевоенные годы в странах Европы был высок авторитет СССР, который как на востоке, так и на западе континента воспринимался как главный освободитель от нацизма. На этой фоне немалое число местных жителей симпатизировали коммунистам. Например, на парламентских выборах во Франции, прошедших в ноябре 1946 года, одержала победу Коммунистическая партия, получившая 28,2% голосов и ставшая крупнейшей партией в Национальном собрании. На выборах в Учредительное собрание Италии второе и третье места заняли социалистические партии, которые в сумме получили почти 40% голосов избирателей.
Сложившаяся ситуация вызывала серьезные опасения у американцев, которые понимали, что рано или поздно и эти страны могут стать коммунистическими и войти в сферу влияния Москвы. Поэтому Вашингтону необходимо было предпринимать меры для того, чтобы остановить распространение коммунистических идей в Западной Европе. И доктрина Трумэна стала логическим решением, чтобы навязать своим сателлитам ненависть к коммунистам и приверженность либеральным ценностям.
Борьба с влиянием СССР
Годом ранее, в феврале 1946 года, Трумэн уже обращался к конгрессменам с предложением развернуть программу помощи Европе «по спасению от советской экспансии». Следом, в марте, экс-премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Уинстон Черчилль выступил со своей знаменитой речью в Фултоне, в которой призывал к созданию военно-политического союза стран Запада для противостояния СССР. Именно с нее принято вести отсчет Холодной войны, хотя, справедливости ради, стоит отметить, что практическая сторона противостояния наступила именно с изложения доктрины Трумэна в марте 1947 года.
Поводом для обращения Трумэна к Конгрессу стало заявление Лондона о неспособности продолжать оказывать финансовую помощь Греции и Турции. В своей речи президент США призвал Конгресс поддержать обе страны во избежание прихода к власти левых сил.
«Мы должны откровенно признать, что свободным странам мира угрожает прямая или косвенная агрессия со стороны тоталитаризма, а это угрожает миру во всём мире и препятствует безопасности Америки», — сказал американский лидер.
В мае 1947 года Конгресс США одобрил проект закона, в котором содержались положения доктрины Трумэна. В дальнейшем были подписаны соглашения об оказании поддержки с Грецией и Турцией, причем условием США ставили согласие властей этих двух стран на передачу полного контроля за процедурой оказания помощи американским миссиям. По сути, это давало возможность Вашингтону открыто вмешиваться во внутренние дела Афин и Анкары. В дальнейшем такая схема применялась американцами и в других государствах.
Последствия принятия доктрины Трумэна
Доктрина Трумэна определила внешнеполитический вектор США на несколько десятилетий вперед. Она имела антисоветский характер, ее основной целью было оттеснение СССР позиций, занятых им в результате разгрома нацизма и освобождения европейских стран в годы войны.
Доктрина стала начальной точкой в политике оказания США военной помощи странам с целью создания на их территориях американских военных баз для оказания давления на Москву и ее союзников. Ее логическим продолжением стало создание блока НАТО, который до сих пор вмешивается во внутренние дела суверенных государств, навязывая свою волю местным правительствам.