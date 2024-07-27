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Доктор Садыков назвал три самых бесполезных анализа

Многие пациенты сдают анализы, которые являются бесполезными и станут пустой тратой денег. Об этом в субботу, 27 июля, сообщил руководитель компании AlfaBiom Рустем Садыков.

Источник: Freepik

По словам специалиста, нет смысла сдавать анализы на уровень витамина D, потому что недостаток этого витамина испытывает 80 процентов жителей России. Проверяться на уровень этого фермента необходимо лишь тем пациентам, которые проходят специальное лечение.

Кроме того, уровень холестерина в крови не стоит считать явным показателем сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому врач рекомендует сдавать более конкретные анализы по назначению специалиста.

Помимо этого, бесполезной процедурой является электрокардиограмма в том случае, если этому не предшествуют определенные симптомы, среди которых боли в груди, одышка и учащенный пульс, пишет LiveKuban.