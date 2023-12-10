05:28 (мск), источник: Московский комсомолец

Доктор призвал отказаться от «белых» продуктов

Отказаться от «белых» продуктов призвал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Наверх
Источник: Freepik

Врач имел в виду продукты белого цвета, например, белый хлеб, макароны, рис.

Он отметил, что такие продукты способны вызывать ожирение и диабет.

Он также порекомендовал найти им альтернативу, напомнив о том, что можно употреблять в пищу, например, красный рис, бурые макароны и черный хлеб из зерен грубого помола.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 24-летняя звезда кулинарных шоу умер от сердечного приступа
Отец девочки-стрелка разрыдался в брянском суде
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь