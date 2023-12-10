Доктор призвал отказаться от «белых» продуктов
Отказаться от «белых» продуктов призвал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
Отказаться от «белых» продуктов призвал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
Врач имел в виду продукты белого цвета, например, белый хлеб, макароны, рис.
Он отметил, что такие продукты способны вызывать ожирение и диабет.
Он также порекомендовал найти им альтернативу, напомнив о том, что можно употреблять в пищу, например, красный рис, бурые макароны и черный хлеб из зерен грубого помола.