Доктор Наташа Фернандо: после перелета хочется есть из-за нарушения гормонов

Доктор Фернандо отметила: «Когда человек путешествует через различные часовые пояса, он проходит через различное воздействие света и темноты. Это способствует “обману” естественного циркадного ритма организма. Это сбой может снизить выработку мелатонина, что повлияет на засыпание в соответствующее время в новом месте. Нестабильный уровень мелатонина не только нарушает сон, но и может повлиять на настроение, когнитивные функции и общее самочувствие.