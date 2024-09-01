Доктор Наташа Фернандо: после перелета хочется есть из-за нарушения гормонов

Врач раскрыл несколько причин, по которым пассажиры очень хотят есть после дальнего перелета.
Доктор Наташа Фернандо объяснила, что стресс от полета и блюда с повышенным содержанием углеводов приводят к сильному гормональному дисбалансу, что заставляет путешественников больше перекусывать.
Она сказала: «В самолете часто предлагают еду с высоким уровнем углеводов и сахаров. Они повышают уровень инсулина и приводят к перееданию. Кроме того, стресс и скука от полета могут побуждать больше перекусывать, что приводит к нарушению уровней грелина и лептина».
По словам доктора Фернандо, дальний полет может вывести гормоны из равновесия и привести к увеличению аппетита и тяги к нездоровой пище.
Она отметила: «Нерегулярное питание и еда, доступная во время полетов, могут способствовать этому гормональному сбою. Частые нарушения в работе грелина и лептина могут привести к долгосрочным изменениям в метаболизме. Исследования показали, что регулярно летающие пассажиры подвержены более высокому риску увеличения веса и нарушений обмена веществ. И происходит это отчасти из-за постоянного нарушения работы гормонов, связанных с голодом».
Другим фактором, вызывающим гормональный дисбаланс, является кортизол, гормон стресса. Доктор Фернандо рассказала, что он часто повышается из-за дальних рейсов и смены часовых поясов. Кортизол вырабатывается надпочечниками и необходим для регулирования различных функций в организме, включая метаболизм, иммунный ответ и управление стрессом.
Обычно уровень кортизола достигает пика в ранние утренние часы, помогая проснуться и почувствовать себя бодрым. Однако когда внутренние часы не совпадают с новым часовым поясом, уровень кортизола может стать неустойчивым, что приводит к усталости, трудностям с концентрацией внимания и перепадам настроения.
Джетлаг является еще одним основным фактором — гормон сна мелатонин влияет на путешествия. Мелатонин играет решающую роль в регулировании циклов сна и бодрствования.
Доктор Фернандо отметила: «Когда человек путешествует через различные часовые пояса, он проходит через различное воздействие света и темноты. Это способствует “обману” естественного циркадного ритма организма. Это сбой может снизить выработку мелатонина, что повлияет на засыпание в соответствующее время в новом месте. Нестабильный уровень мелатонина не только нарушает сон, но и может повлиять на настроение, когнитивные функции и общее самочувствие.