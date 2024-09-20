Доктор Мясников дал совет метеозависимым людям

«Есть совет универсальный, работает на сто процентов: отключите любую информацию, не читайте. Вы откуда знаете, что магнитная буря? Вы прочитали: “Сильнейшая на Земле магнитная буря, медики предупреждают”. Но не читайте, и все будет хорошо», — дал рекомендацию медик.