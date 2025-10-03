Популярные темы
Доктор Комаровский призвал наказывать за нападки на русских на Украине

Источник: РИА "Новости"

Украинским властям следует перестать закрывать глаза на нападки на русскоязычное население страны и публично наказывать виновных, считает украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его YouTube-канале.

«Таких надо просто брать за шкирку и наказывать публично. Еще раз говорю, это же просто враги. Это именно те люди, из-за которых потом не вернутся [уехавшие украинцы]. Я не понимаю, почему государство на это не реагирует», — сказал Комаровский.

По его словам, несмотря на наличие в стране омбудсменов, ответственных за надзор над соблюдением прав человека, эти права регулярно нарушаются.

В начале октября активисты, выступающие против русского языка, устроили «рейд» на книжном рынке в Киеве, где призвали сдавать на утилизацию написанные на русском книги и оскорбили пожилую женщину, которая была недовольна происходящим.

При этом в сентябре языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявляла, что в стране фиксируется рост числа русскоязычных граждан.