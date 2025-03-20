Докричаться до врага: как пропагандисты уговаривали нацистов сдаваться без боя и что для этого делают сегодня

Аппаратуру ОГУ также устанавливали на самолеты-разведчики Р-5 и ночные бомбардировщики У-2. Летчик набирал над своей территорией высоту до двух с половиной километров, выключал мотор, чтобы не выдавать себя шумом, и планировал по спирали в сторону линии фронта. За три минуты можно было успеть выкрикнуть в микрофон несколько лозунгов, — а потом надо было включать мотор и, набирая высоту, уходить из зоны начавшегося обстрела. По словам Сергея Репко, таким способом вещания особенно увлекались в 1943 году, а потом его популярность пошла на убыль: опасность и затраты оказались неоправданно большими.