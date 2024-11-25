Доказана польза сна для умственных способностей

Результаты эксперимента показали, что после сна животные улучшили точность выполнения задачи визуального различения. Эти улучшения наблюдались только у тех макак, которые действительно спали — те, кто находился в состоянии тихого бодрствования, не показали аналогичных результатов. Наблюдалось увеличение низкочастотной активности дельта-волн и синхронизация нейронов во время сна, а после него — снижение синхронности, что способствовало лучшей обработке информации.