Доказана полная неэффективность спреев от «немецких» тараканов

Ранее ученые выяснили причину расселения рыжих «немецких» тараканов по всему миру. Для этого они секвенировали ген «штрихкода» CO1 прусака и сравнили полученные последовательности с анатомически похожими видами из Азии. Последовательность «немецкого» представителя почти идентична последовательности Blattella asahinai — вида, обитающего в Бенгальском заливе, от Восточной Индии до Бангладеш и Мьянмы. Оказалось, что ранний путь распространения насекомых начался около 1200 лет назад и шел из Восточной Индии на запад. Авторы связали это с увеличением торговых связей и военной деятельностью исламских халифатов.