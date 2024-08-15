Доказана полная неэффективность спреев от «немецких» тараканов

Обычные потребительские инсектицидные спреи совершенно неэффективны в борьбе с заражением рыжими «немецкими» тараканами, или прусаками, показали результаты исследования ученых из Университета Кентукки. Об этом сообщает портал Popular Science со ссылкой на Journal of Economic Entomology.
«Немецкие» тараканы давно живут рядом с людьми и являются самыми проблемными домашними вредителями. Они не только неприятны на вид, но и представляют серьезную угрозу для здоровья, вызывая аллергии и респираторные заболевания.
Команда исследователей протестировала четыре популярных инсектицидных спрея в различных условиях. Они обнаружили, что спреи эффективно убивают восприимчивых лабораторных тараканов, но оказываются бесполезными против насекомых в реальных условиях. Тараканы настолько устойчивы к пестицидам, что спреи не справились с ними даже при непосредственном контакте.
Джоналин Гордон, ведущий автор исследования, отметила, что, хотя некоторые тараканы погибали от прямого воздействия спреев, остаточное действие пестицидов было слабым. Большинство тараканов выживало при контакте с обработанными поверхностями, что делает такие спреи совершенно неэффективными.
Исследователи пришли к выводу, что для полного уничтожения тараканов необходимо длительное и постоянное воздействие инсектицидов, что маловероятно в реальных условиях. Таким образом, применение спреев от тараканов не только неэффективно, но и может представлять потенциальные риски для здоровья. Важно искать альтернативные методы борьбы с тараканами, такие как ежедневная уборка, использование гелей и приманок, а также привлечение профессиональных служб для комплексной борьбы с вредителями.
«Немецкие» тараканы (Blattella germanica) — уникально адаптируемый вид. Они вырабатывают ферменты, расщепляющие инсектициды, что позволяет им развивать коллективный иммунитет к ядам.
Ранее ученые выяснили причину расселения рыжих «немецких» тараканов по всему миру. Для этого они секвенировали ген «штрихкода» CO1 прусака и сравнили полученные последовательности с анатомически похожими видами из Азии. Последовательность «немецкого» представителя почти идентична последовательности Blattella asahinai — вида, обитающего в Бенгальском заливе, от Восточной Индии до Бангладеш и Мьянмы. Оказалось, что ранний путь распространения насекомых начался около 1200 лет назад и шел из Восточной Индии на запад. Авторы связали это с увеличением торговых связей и военной деятельностью исламских халифатов.