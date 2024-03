Доказана истинная причина миграции древних людей из Африки

Ученые Миланского и Колумбийского университетов нашли доказательства, что исход древних людей из Африки примерно один миллион лет назад мог быть вызван первым крупным оледенением в эпоху плейстоцена. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).