Доказана истинная причина миграции древних людей из Африки

Предыдущие исследования показали, что крупная миграция гомининов из Африки произошла где-то между 1,1 и 0,9 миллиона лет назад. Примерно в то же время, когда, предположительно, произошла миграция, наблюдалось падение численности древних людей. Когда началась ледниковая эпоха, уровень океана упал бы достаточно, чтобы позволить человечеству легче добраться до Евразии. Кроме того, условия в Африке стали бы более трудными для живущих там гомининов, что также способствовало миграции.