Доказана безопасность очистки воды омагничиванием

«Проведенный эксперимент наглядно продемонстрировал, что омагниченная вода не оказала на тестируемое животное ни острого, ни хронического воздействия. Таким образом было экспериментально продемонстрировано, что применение омагниченной воды в перспективе действительно может стать новым высокоэффективным и экономичным средством для применения в акваториях; оно позволяет избирательно уничтожать токсичные водоросли без вреда для водной экосистемы», — рассказал Холодкевич.