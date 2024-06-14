Доказана безопасность очистки воды омагничиванием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) совместно с экспертами из Университета Вэньчжоу экспериментально доказали безопасность для развитых живых организмов перспективного способа очистки водоемов путем их омагничивания — обработки воды физическим магнитным полем. Омагничивание — доказанный способ ликвидации вредных сине-зеленых водорослей (цианобактерий), ученым было важно понять, не несет ли он вреда другим живым организмам, сообщил ТАСС завлабораторией биоэлектронных методов геоэкологического мониторинга СПб ФИЦ РАН Сергей Холодкевич.
«В связи с обнаруженным положительным эффектом следующей важнейшей задачей стали выяснение и разработка способа мониторинга того, не оказывает ли такая омагниченная вода какое-либо негативное влияние на многоклеточных водных животных. Иначе говоря, насколько предложенный метод борьбы с цветением сине-зеленых водорослей является экологичным», — пояснил Холодкевич.
Цветение водоемов, вызываемое сине-зелеными водорослями, — экологическая проблема для всего мира. Цианобактерии при размножении выделяют большое количество токсинов, которые отравляют организм людей. Они вызывают заболевания кожи, печени и других органов, вплоть до смертельных исходов. Поэтому ученые ищут экономичные и экологичные способы борьбы с ними.
Профессор университета Вэньчжоу Эльчин Халилов предложил для этого перспективный способ — добавление в водоемы воды, предварительно подвергнутой воздействию магнитного поля. Халилов экспериментально подтвердил более ранее гипотезы ученых и получил патент на технологию очистки воды от цианобактерий. Но для применения метода важно было подтвердить его безопасность для многоклеточных видов.
Эксперименты петербургских ученых
Ученые СПб ФИЦ РАН использовали для экспериментов собственную технологию оценки адаптации живых организмов ко внешним воздействиям, которая заключается в измерении скорости восстановления фоновой частоты сердечных сокращений животных. В качестве тест-организмов использовали красных болотных раков Procambarus clarkii, широко распространенных в водоемах Китая и других стран.
Эксперименты проводились в аквариуме с непрерывно аэрируемой водой. Функциональное состояние раков оценивалось с помощью миниатюрных волоконно-оптических зондов, разработанных учеными СПб ФИЦ РАН. Они позволяют неинвазивно отслеживать физиологические показатели и кардиоактивность испытуемых организмов в режиме реального времени.
«Проведенный эксперимент наглядно продемонстрировал, что омагниченная вода не оказала на тестируемое животное ни острого, ни хронического воздействия. Таким образом было экспериментально продемонстрировано, что применение омагниченной воды в перспективе действительно может стать новым высокоэффективным и экономичным средством для применения в акваториях; оно позволяет избирательно уничтожать токсичные водоросли без вреда для водной экосистемы», — рассказал Холодкевич.
Далее научная группа планирует эксперименты с водой из природных акваторий Китая и России, содержащей различные примеси, чтобы отработать эффективную технологию оценки, как на живые организмы повлияет распыление омагниченной воды. Проект предполагается подать на очередной российско-китайский грант РНФ.