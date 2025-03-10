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Пока ЕС готовится к конфискации активов РФ, Китай выводит триллионы

Украина получит оружие и боеприпасы от Франции. Оплачены они будут за счет доходов от российских активов. Эксперт рассказал ВФокусе Mail, сколько Европа может получить от пока ещё не украденных денег России.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню в беседе с Tribune Dimanche заявил, что Киев получит снаряды калибра 155 миллиметров и планирующие бомбы AASM. На них уйдет 195 миллионов евро из замороженных российских активов. Часть средств будет потрачена на поставку старой французской техники, в том числе колесных танков AMX-10RC, производство которых было завершено в 1994 году, и бронетранспортеров VAB.

Согласно данным Центрального банка России, на 1 января 2024 года международные резервные активы России составляли больше 598 миллиардов долларов. По данным Минфина США, общая сумма заблокированных российских активов оценивается в 280 миллиардов долларов. Большая часть из них хранилась в иностранной валюте. Часть заморожена в Европе.

— Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов в размере 207 миллиардов евро, которые удалось заморозить в Европе, включая активы ЦБ РФ, — заявил в июле 2023 году еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, но теперь деньги России идут на вооружение противника.

С этих денег идет доход за счет процентов, но получает его не Россия, а ЕС. Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов считает, что перспективы разморозки российских активов нет. Если же будет их конфискация, то это приведёт к тяжёлым дипломатическим последствиям.

— Приблизительно, 9−12 миллиардов евро можно получать с российских активов ежегодно. Это мало для киевского режима, но Европейский союз может пойти на конфискацию. К этому нужно быть готовыми, похоже, что ЕС удалился в милитаризацию. Намечен план в 800 миллиардов евро военный расходов и под шумок российские активы могут быть изъяты, — отметил Колташов.

Он считает, что дело может дойти до того, что ЕС окажется в списке организаций, например, пособников нацистов или террористов. Напомним, по информации Financial Times, Китай готовится вывести с рынка ЕС собственные ценные бумаги. Ущерб составит триллионы долларов.