Пока ЕС готовится к конфискации активов РФ, Китай выводит триллионы

— Приблизительно, 9−12 миллиардов евро можно получать с российских активов ежегодно. Это мало для киевского режима, но Европейский союз может пойти на конфискацию. К этому нужно быть готовыми, похоже, что ЕС удалился в милитаризацию. Намечен план в 800 миллиардов евро военный расходов и под шумок российские активы могут быть изъяты, — отметил Колташов.