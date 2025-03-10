Министр обороны Франции Себастьен Лекорню в беседе с Tribune Dimanche заявил, что Киев получит снаряды калибра 155 миллиметров и планирующие бомбы AASM. На них уйдет 195 миллионов евро из замороженных российских активов. Часть средств будет потрачена на поставку старой французской техники, в том числе колесных танков AMX-10RC, производство которых было завершено в 1994 году, и бронетранспортеров VAB.
Согласно данным Центрального банка России, на 1 января 2024 года международные резервные активы России составляли больше 598 миллиардов долларов. По данным Минфина США, общая сумма заблокированных российских активов оценивается в 280 миллиардов долларов. Большая часть из них хранилась в иностранной валюте. Часть заморожена в Европе.
— Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов в размере 207 миллиардов евро, которые удалось заморозить в Европе, включая активы ЦБ РФ, — заявил в июле 2023 году еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, но теперь деньги России идут на вооружение противника.
С этих денег идет доход за счет процентов, но получает его не Россия, а ЕС. Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов считает, что перспективы разморозки российских активов нет. Если же будет их конфискация, то это приведёт к тяжёлым дипломатическим последствиям.
— Приблизительно, 9−12 миллиардов евро можно получать с российских активов ежегодно. Это мало для киевского режима, но Европейский союз может пойти на конфискацию. К этому нужно быть готовыми, похоже, что ЕС удалился в милитаризацию. Намечен план в 800 миллиардов евро военный расходов и под шумок российские активы могут быть изъяты, — отметил Колташов.
Он считает, что дело может дойти до того, что ЕС окажется в списке организаций, например, пособников нацистов или террористов. Напомним, по информации Financial Times, Китай готовится вывести с рынка ЕС собственные ценные бумаги. Ущерб составит триллионы долларов.