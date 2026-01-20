«Договориться не получится»: о чем сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на новом брифинге

Украинский вопрос также не остался в стороне. По словам политика, Украина на данный момент находится в очень плохой ситуации как на линии фронта, так и в политической жизни. При этом российские дипломаты обращают внимание на то, как Владимир Зеленский и европейские лидеры пытаются сбить США с того курса, который был выбран ими после встречи в Анкоридже.