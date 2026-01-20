«Договориться не получится»: о чем сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на новом брифинге

На сегодняшней пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров подвел итоги деятельности МИД за прошедший год. Политик вновь акцентировал внимание на том, что РФ готова разговаривать с любой страной и никогда не отказывает во встречах. При этом он уточнил, что в современных условиях это вряд ли принесет результат.
«Если кто-то хочет разговаривать, мы никогда не откажемся. Даже прекрасно понимая — сделаю такую оговорку, — что с нынешними лидерами Европы ни о чем договориться, скорее всего, не получится. Они слишком глубоко себя загнали в ненависть к России», — заявил министр.
Также Лавров уточнил, что Россия замечает стремление США провести новые переговоры по стратегической стабильности. Дело в том, что 5 февраля заканчивается срок действия договора о стратегическом наступательном вооружении — СНВ-3 и ДСНВ. Однако американские чиновники, по словам министра, говорят о своих намерениях пока что лишь журналистам, не пытаясь выйти на прямой контакт с российскими представителями.
Коснулся чиновник и отношений с Японией. В данный момент, как отметил Лавров, Россия озабочена тем, что в префектуре Ямагути были размещены комплексы США для запуска ракет Tomahawk. Это вызывает опасения, так как некоторые политические силы хотят вернуть страну вновь на путь милитаризации. При этом все, что не касается геополитических вопросов, в отношениях с Японией РФ устраивает:
«Культурно-гуманитарное сотрудничество с Японией, несмотря на глубочайшие противоречия в геополитических вопросах, развивается весьма и весьма позитивно».
Не смог обойти министр иностранных дел и главный вопрос последних дней — попытку США присоединить Гренландию. По его словам, больше всего России не нравится, что свои действия западные политики пытаются оправдать защитой территории от нападения РФ или Китая:
«Конечно, когда оправдывают происходящее вокруг Гренландии тем, что иначе ее захватит Россия или Китай, нет таких подтверждений. И на Западе уже экономисты, политологи их опровергают».
Российские представители же не имеют определенной позиции по вопросу присоединения Гренландии к США. Как отметил Лавров, МИД внимательно следит за ситуацией и считается ее серьезной, но выводы будет делать уже по итогам развязки конфликта.
Украинский вопрос также не остался в стороне. По словам политика, Украина на данный момент находится в очень плохой ситуации как на линии фронта, так и в политической жизни. При этом российские дипломаты обращают внимание на то, как Владимир Зеленский и европейские лидеры пытаются сбить США с того курса, который был выбран ими после встречи в Анкоридже.
Россия же в этом плане надеется на понимание американской стороной первопричин конфликта и будет действовать для их устранения.
«Европа и Зеленский со своей командой истерично пытаются сбить Соединенные Штаты с позиции и опять навязать свои концепции, включая, прежде всего, 60-дневные, а то и вечные перемирия», — заключил Лавров.