«Договора» или «договоры»: как правильно пишется слово по правилам русского языка

Окончания слов во множественном числе — тема, о которую ломают копья даже профессионалы. В некоторых случаях вопросы вызывает не только буква в конце слова, но и ударение. В статье ответим на вопрос, как все-таки правильно писать и говорить: «договора» или «договоры». Разберем происхождение слова, приведем примеры его правильного употребления и объясним, почему ошибка в этом слове так распространена. Наш эксперт поделится полезными советами, как запомнить верный вариант и заработать репутацию грамотного, образованного человека.
Как писать слово по правилам русского языка: «договора» или «договоры»
Правильной формой множественного числа слова «договор» является «договоры». В этом вопросе следует ориентироваться на современные нормы русского языка, отраженные в словарях и грамматических справочниках.
Форму «договора» можно встретить в профессиональном сленге и в разговорной речи. Но литературная норма одна — «договоры» — с окончанием -ы и ударением на третий слог, то есть на третью букву О.
Происхождение слова «договоры»
Слово «договор» имеет древнерусский корень -говор-, то есть происходит от слова «говорить». Значение этого понятия с тех времен не изменилось: соглашение, сделка. Разница лишь в том, что раньше договор был на словах, устный, потому и корень -говор-. Люди обсуждали условия и приходили к какому-либо соглашению. Сейчас договор — это также письменный документ, подтверждающий то, о чем люди между собой договорились.
Примеры правильного написания слова «договоры»
При использовании слова «договоры» в устной или письменной речи важно согласовывать его с контекстом. Вот несколько примеров:
1. Новых сотрудников необходимо ознакомить с условиями работы, а затем подписать с ними трудовые договоры.
2. Руководство компании решило расторгнуть договоры в одностороннем порядке, мнение коллектива никто не спросил.
3. В архиве хранились старые договоры аренды, в этом здании когда-то размещались и телеграф, и ателье, и лавка букиниста.
4. На собрании обсудили коллективные договоры с профсоюзами.
5. Через два года фирма заключила договоры о сотрудничестве с зарубежными партнерами.
Почему слово «договоры» часто пишут с ошибкой
Ошибка происходит из-за влияния профессиональной и разговорной речи. В некоторых сферах, например в строительстве или юриспруденции, форма «договора» широко распространена. Она воспринимается как правильная, хотя на самом деле это просторечие.
Еще одна причина кроется в аналогиях. Многие существительные в русском языке, оканчивающиеся на -ор, во множественном числе имеют окончание -а (например, директор/директора). Это вводит в заблуждение даже тех, кто старается говорить грамотно.
Комментирует практикующий корректор Карина Парфенова:
— В настоящее время растет влияние разговорного стиля. Даже орфографический ресурс «Академос» дает к слову «договор» примечание о том, что существуют «договоры» (строгая литературная норма) и разговорное «договора». «Академос» — актуальная база данных, она пополняется сотрудниками Института русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук. Именно его нужно открывать в первую очередь, когда непонятно написание какого-либо слова.
Советы эксперта, как запомнить верное написание слова
Наш эксперт Карина Парфенова делится рабочими способами, как запомнить правильное написание этого слова:
— Интересно отметить, что вариант «договора» начал набирать популярность еще в XX веке, о чем писали лингвисты и писатели того времени. Но пусть нас это не смущает, мы будем говорить правильно. Как запомнить рекомендуемый вариант множественного числа? Составить предложение! Например, «Договоры — это переговоры». И вот у нас два слова с окончанием -ы.
Кому-то помогает старый надежный способ — написать слово несколько раз на бумаге или составить с ним смешное предложение и выучить его. Например, такое: «Воры заключили между собой договоры» или: «Они заключили договоры и наняли адвокатов, чтобы их расторгнуть».
Карина Парфенова поделилась хитростями запоминания, которые применимы и к другим словам:
Принцип аналогии. Если вы любите компьютерные игры и хорошо знаете слово «экшен», то по аналогии сможете правильно написать слова «ресепшен» и «промоушен».
Знакомые однокоренные слова. Например, «шопер» пишется с одной П, как «шопинг» и «шопоголик».
Синонимы. Например, «риелтор» — это посредник. И в обоих существительных нет буквы Э. Написание слова «риелтор» с Е закреплено в орфографическом словаре.
— Держите под рукой нужные закладки с актуальными словарями и сайтами, — советует Карина Парфенова. — Пользуйтесь проверенными базами данных и ищите ответы в правильном месте. Например, «Академос» и «Грамота.ру». Я постоянно держу под рукой страницу «Академоса» — и на ноутбуке, и на телефоне. Не верьте результатам поиска в «Яндексе» и «Гугле». Там может лидировать (согласно алгоритмам поиска) слово с кучей ошибок. Лучше сомневаться и перепроверить себя несколько раз, чем написать с ошибками. В каждом случае советую искать удобный для вас способ запоминания.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Есть множество слов в русском языке, где выбор ударения или формы множественного числа вызывает сомнения. Что-то подчиняется правилам, и, зная их, можно себя проверить. А что-то — просто норма, данность, которую нужно запомнить. Вот некоторые «проблемные» слова:
«ЩАвель» или «щавЕль». Правильный вариант: «щавЕль». Ударение остается неизменным в любых формах.
«КатАлог» или «каталОг». Правильный вариант: «каталОг». Ударение падает на последний слог, что закреплено в словарях.
«Директора» или «директоры». Правильно: «директора». Это слово подчиняется особенностям склонения существительных мужского рода.
«ТОртов» или «тортОв». Правильно: «тОртов», потому что «тОрт», «тОрты».
Запомнить верные варианты поможет регулярное обращение к словарям и употребление слов в речи.
Автор: Евгения Чернова
Эксперт: Карина Парфенова, практикующий корректор