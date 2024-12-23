«Договора» или «договоры»: как правильно пишется слово по правилам русского языка

Слово «договор» имеет древнерусский корень -говор-, то есть происходит от слова «говорить». Значение этого понятия с тех времен не изменилось: соглашение, сделка. Разница лишь в том, что раньше договор был на словах, устный, потому и корень -говор-. Люди обсуждали условия и приходили к какому-либо соглашению. Сейчас договор — это также письменный документ, подтверждающий то, о чем люди между собой договорились.