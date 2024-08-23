Договор понарошку. Какие сделки с жильем нельзя проводить без нотариуса

Без нотариуса некоторые виды сделок с жильем могут стать недействительными. О том, в каких случаях помощь нотариуса обязательна, рассказал риелтор-практик Владимир Шмелев.
«Все сделки с недвижимостью можно условно разделить на две категории, — говорит эксперт. — Первая — когда участники сделки договорились между собой, что им нужны дополнительные гарантии и помощь нотариуса. А вторая — когда закон прямо предписывает обязанность сторон обратиться в нотариальную контору. Иначе сделки будут признаны ничтожными».
Обязательная регистрация у нотариуса нужна, например, при оформлении договора ренты. Владелец жилья передает в собственность другому человеку свое имущество, а взамен регулярно получает деньги либо оплату различных услуг, продуктов или социально-бытовой уход.
Записаться на прием к нотариусу придется, если сделка идет с долями в праве общей собственности. Но здесь есть исключения. Нотариус не нужен, если собственники одновременно продают свои доли, если все собственники совершеннолетние либо же когда сделка проводится по одному договору. Также без нотариуса можно обойтись, если на все доли в квартире оформляют ипотеку.
Органы опеки внимательно следят, как соблюдаются права на жилье для несовершеннолетних или ограниченно дееспособных людей.
«Популярная сегодня история — заключение брачного контракта, когда супруги загодя уточняют, кто и чем будет владеть, — добавляет Шмелев. — Мужчина и женщина могут подписать документ у нотариуса до вступления в официальный брак, во время него и даже после развода. Покупка жилья в долевую собственность супругов тоже подлежит нотариальному заверению».
Кроме перечисленных ситуаций нотариус понадобится, если:
- документы на регистрацию подаются не лично, а через почтовые отправления;
- регистрируется уступка требования и перевод долга, основанные на сделке, которая изначально была в нотариальной форме;
- заключается соглашение об изменении и расторжении нотариально удостоверенного договора.