Договор понарошку. Какие сделки с жильем нельзя проводить без нотариуса

Записаться на прием к нотариусу придется, если сделка идет с долями в праве общей собственности. Но здесь есть исключения. Нотариус не нужен, если собственники одновременно продают свои доли, если все собственники совершеннолетние либо же когда сделка проводится по одному договору. Также без нотариуса можно обойтись, если на все доли в квартире оформляют ипотеку.