Додон обвинил Санду в продвижениях интересов Румынии

«В последние годы, с тех пор как гражданка Румынии стала главой государства в Республике Молдова, власть ПДС предательски продвигает политические и экономические интересы Бухареста, назначает на ключевые государственные должности граждан Румынии (включая руководство Национального банка Молдовы), продает румынским фирмам стратегические объекты (такие как Джурджулештский порт), а также дарит молдавские земли и здания митрополии Бессарабии, которая фактически является филиалом Румынской патриархии», — написал Додон в Telegram-канале. По его словам, правящая партия «загоняет страну в долговую зависимость от внешних сил, передает им контроль над государством, а также отдает им важные объекты и земли Молдовы». Додон убежден, что при власти Санду и ее партии Молдавия рискует исчезнуть как государство. «Партия социалистов считает, что политика ПДС представляет собой акт национального предательства», — подчеркнул он.
Ранее Додон неоднократно говорил о том, что Молдавия за четыре года правления Санду и ее партии оказалась на грани банкротства, так как совокупный уровень инфляции за этот период достиг 66%. Республика переживает тяжелый экономический кризис после того, как власти взяли курс на интеграцию с ЕС и разрыв отношений с Россией. С 2021 года многократно увеличились тарифы на газ, электроэнергию, товары, что привело к инфляции и спровоцировало акции протеста. В ответ власти жестко подавили уличные демонстрации, был запрещен ряд оппозиционных партий, арестованы десятки активистов, приостановлено вещание 16 телеканалов и работа более чем 50 СМИ, предоставлявших слово оппонентам президента.