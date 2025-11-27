«В последние годы, с тех пор как гражданка Румынии стала главой государства в Республике Молдова, власть ПДС предательски продвигает политические и экономические интересы Бухареста, назначает на ключевые государственные должности граждан Румынии (включая руководство Национального банка Молдовы), продает румынским фирмам стратегические объекты (такие как Джурджулештский порт), а также дарит молдавские земли и здания митрополии Бессарабии, которая фактически является филиалом Румынской патриархии», — написал Додон в Telegram-канале. По его словам, правящая партия «загоняет страну в долговую зависимость от внешних сил, передает им контроль над государством, а также отдает им важные объекты и земли Молдовы». Додон убежден, что при власти Санду и ее партии Молдавия рискует исчезнуть как государство. «Партия социалистов считает, что политика ПДС представляет собой акт национального предательства», — подчеркнул он.