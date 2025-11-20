Дочь врага народа и цель для шпиона. 9 фактов из жизни балерины Майи Плисецкой

А вот отношения с иностранным поклонником едва не стоили Плисецкой карьеры в Большом театре. Мужчину звали Джон Морганов, и он был вторым секретарем в британском посольстве. Они познакомились на одном из светских приемов. КГБ тут сработал четко — дипломат давно искал встречи с балериной и явно не только с дружескими или любовными намерениями. Скорее всего, Морганов работал на разведку. Вышел скандал, и Плисецкую уволили из Большого. К счастью, ненадолго. Из-за этой истории Плисецкую не пустили на гастроли в Лондон.