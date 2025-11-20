Дочь врага народа и цель для шпиона. 9 фактов из жизни балерины Майи Плисецкой

Ее называли феноменальной и неподражаемой, графичной и изящной, сравнивали с пламенем и со льдом. Равных ей не было. Перед ней склонялась не только публика или критики, но и коллеги. «У нее был дар Божий!» — так в одном из интервью о ней уже спустя годы высказался режиссер-постановщик, артист балета Андрис Лиепа.
Майя Плисецкая. Дочь врага народа
Будущая легенда Большого театра Майя Плисецкая родилась в 1925 году в семье советского дипломата и хозяйственника и актрисы немого кино. Майя была старшим ребенком, кроме нее в семье было еще двое детей.
В 1937 году ее отца Михаила Плисецкого расстреляли, а мать Рахиль Месерер была сослана в лагерь для жен врагов народа годом позже. Чтобы Майя не попала в детдом, ее удочерила тетя — Суламифь Месерер. Именно она познакомила девочку с балетом и в 7 лет отдала Майю в хореографическое училище, после окончания которого юную балерину приняли в труппу Большого театра.
Детство без семьи даром не прошло. Всю оставшуюся жизнь Плисецкая ненавидела Иосифа Сталина и критически отзывалась о советском строе, из-за чего однажды была вынуждена оправдываться перед Никитой Хрущевым — за «разговорчики» ее могли объявить невыездной.
Майя Плисецкая и роковая Лиля Брик
Все знают удивительную историю отношений Майи Плисецкой с ее мужем — композитором Родионом Щедриным. Они прожили вместе 55 лет и до самого конца любили и уважали друг друга. Но мало кто знает, что впервые Щедрин познакомился с музыкальностью Плисецкой на квартире роковой Лили Брик — той самой Лили Брик, которая свела с ума поэта Владимира Маяковского и, возможно, стала причиной его самоубийства.
Щедрин услышал голос Майи Плисецкой в записи и удивился ее музыкальности — она идеально спела сложную мелодию из балета Прокофьева «Золушка».
Голос балерины, ее абсолютный слух заворожили и заинтриговали композитора. Позже он будет называть себя «Майяманом» и почти все свои произведения будет писать для нее. А она, в свою очередь, будет признаваться журналистам, что всегда танцует только для мужа.
Родион Щедрин напишет для Майи Плисецкой балет «Конек-Горбунок», на день рождения подарит ей пьесу «В подражание Альбенису» — по совету все той же Лили Брик — и далее будет каждый год дарить ей музыкальные подарки. Именно для нее он напишет балеты «Чайка», «Дама с собачкой», «Кармен-сюиту» и «Анну Каренину».
Майя Плисецкая и ее мужчины
До замужества Майи Плисецкой о ее любвеобильности ходило множество слухов. Теперь уже сложно сказать, насколько они были правдивы, но стоит помнить, что искусство часто подпитывается страстью.
Первой любовью прославленной балерины был артист балета, коллега по труппе Большого театра Вячеслав Голубин. Их отношения длились всего два года. В Праге во время репетиции «Лебединого озера» балерина ненароком ударила Голубина локтем и сломала ему нос. Простить такого он не смог, и пара рассталась. Возможно, к лучшему — Голубин выпивал. Он быстро ушел со сцены и через несколько лет одинокой жизни покончил с собой.
Следующий роман Майя закрутила с участником кордебалета, персом Эсфендьяром Кашани. Он был на 5 лет младше Плисецкой. По слухам, балерина очаровала не только его самого, но и его родных. Однако отношения тоже были недолгими. Плисецкая прекратила их без объяснения причин.
Следующим, кто зажег сердце пламенной Майи, был солист Большого театра Марис Лиепа. Пара быстро поженилась и так же быстро развелась. Их отношения в браке продлились всего две недели — и супруги разъехались по разным квартирам.
А вот отношения с иностранным поклонником едва не стоили Плисецкой карьеры в Большом театре. Мужчину звали Джон Морганов, и он был вторым секретарем в британском посольстве. Они познакомились на одном из светских приемов. КГБ тут сработал четко — дипломат давно искал встречи с балериной и явно не только с дружескими или любовными намерениями. Скорее всего, Морганов работал на разведку. Вышел скандал, и Плисецкую уволили из Большого. К счастью, ненадолго. Из-за этой истории Плисецкую не пустили на гастроли в Лондон.
Майя Плисецкая и партия Одетты
Настоящую популярность в СССР балерине принесла партия Одетты-Одилии в балете «Лебединое озеро». Этот балет стал культовым в СССР.
Она станцевала партию 27 апреля 1947 года и стала знаменитой. Критики говорили о чистоте и законченности форм. Их восхищали ее устойчивость, акценты и остановки. Писали об изысканной четкости мелких движений и их гармонии с силой безупречных пируэтов, о поразительной широте и пластичности круговых туров. Движения балерины плавно переходили одно в другое, создавая единую мелодию танца.
Уходя со сцены, Плисецкая сымпровизировала, добавив волнообразные движения рук. Педагог Елизавета Герд, увидев это, сказала: «Так и оставь. Ты взаправду будто уплываешь. Публике уход должен понравиться». Публика действительно была потрясена.
Диета Майи Плисецкой
Знаменитой балерине приписывают множество высказываний по поводу диеты и лишнего веса. «Если хочешь есть — съешь яблоко. Не хочешь яблоко — не хочешь есть!» — это действительно ее высказывание. Еще одно высказывание могло шокировать нежное современное поколение девиц. На вопрос, что нужно сделать, чтобы похудеть, Майя Плисецкая резко ответила журналистке: «Зашить рот!».
Между тем свидетели говорили, что иногда Плисецкая могла позволить себе и сосиски, и селедочку с картошкой и считала, что самое лучшее, что придумало человечество, — это хлеб с маслом.
Но при необходимости она совершенно спокойно, без видимых усилий сидела на овощных диетах. Именно это позволяло ей оставаться стройной женщиной с лебединой шеей.
Танцевала без пуантов
Балерина Майя Плисецкая стала первой, кто отказался от пуантов. Для поклонников балета это стало шоком, выходом за каноны.
Но в балете «Кармен-сюита» она танцевала в сандалиях с высокой шнуровкой и вывела свою партию на новый уровень. Причем в сандалиях она танцевала Кармен даже на гастролях в Испании.
Образ Анны Карениной Плисецкой подсказала Жаклин Кеннеди
Супруга президента США Джона Кеннеди Жаклин увидела знаменитую балерину на гастролях в Америке. Майя Плисецкая была в шляпке-таблетке с короткой вуалью. Строгая, изящная брюнетка так поразила Жаклин Кеннеди, что та сказала балерине при личной встрече: «В этой шляпке вы похожи на Анну Каренину».
Майя Плисецкая не только запомнила слова Жаклин, но и использовала этот образ при постановке балета. Вот так жена американского президента оказала влияние на русский балет.
Справедливости ради стоит заметить, что поставить балет «Анна Каренина» Майя Плисецкая решила после съемок в одноименном фильме, где она снялась в роли княгини Бетси. Ну конечно, музыку к балету написал Родион Щедрин, а режиссером и художником-постановщиком стали Валентин Плучек и Валерий Леванталь. Несмотря на непонимание чиновников, балет с успехом шел на сцене Большого театра.
Майя Плисецкая была худруком Римского театра оперы и балета
Действительно, в 1973 году Майя Плисецкая была назначена художественным руководителем в Римский театр оперы и балета. Очевидно, что контракт был заключен с СССР, а советские власти были не против такой работы примы.
В Риме Майя Плисецкая сумела поставить несколько спектаклей, которые уже почти сошли со сцены, а также осуществила новые постановки — балеты «Раймонда» и «Айседора».
А в конце 1980-х годов Майя Плисецкая руководила в Мадриде Испанским национальным балетом Teatro Lírico Nacional.
Майя Плисецкая. Балерина-долгожитель
В последний раз Майя Плисецкая вышла на сцену 4 января 1990 года. Ей было 65 лет. Она танцевала в балете Щедрина «Дама с собачкой».
После развала СССР балерина уехала из России и жила в Мюнхене вместе с мужем, иногда выезжая на дачу в Литву.
В 2000 году она стала одной из тех, кто во всеуслышание заявил, что против возвращения государственного гимна России к музыке Александра Александрова.
Майя Плисецкая умерла в 2015 году от обширного инфаркта. Ее тело было кремировано. Ее муж Родион Щедрин пережил жену на 10 лет. Лишь после его смерти в 2025 году прах обоих супругов смешали и развеяли над Россией.