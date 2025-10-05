Дочь погибшего политика Михайлова и её подругу арестовали за убийство матери и брата

Напомним, в Якутске 3 октября были найдены тела женщины и её 11-летнего сына с признаками насильственной смерти. Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны две 16-летние девушки, одна из которых являлась дочерью убитой. Установлено, что погибшие — вдова и сын известного местного коммуниста Саввы Михайлова. Сам Михайлов, участвовавший в СВО, скончался в 2023 году в госпитале Санкт-Петербурга от болезни.