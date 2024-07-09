Дочь лидера «Сектора Газа» рассказала подробности о фильме про отца

«Три кандидатуры — это было режиссёрское видение, потом мы ещё вели обсуждения с режиссёром Владимиром Щегольковым, и ещё парочка кандидатов была. При этом на сегодня мы уже пришли к одному кандидату, остались только нюансы, но пока держим его имя в секрете», — заявила Клинских в беседе с НСН.