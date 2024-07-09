Дочь лидера «Сектора Газа» рассказала подробности о фильме про отца

На питчинге Фонда кино был представлен фильм «Хой» Владимира Щеголькова. На главную роль претендуют Юра Борисов, Кузьма Сапрыкин и Никита Еленев.
«Три кандидатуры — это было режиссёрское видение, потом мы ещё вели обсуждения с режиссёром Владимиром Щегольковым, и ещё парочка кандидатов была. При этом на сегодня мы уже пришли к одному кандидату, остались только нюансы, но пока держим его имя в секрете», — заявила Клинских в беседе с НСН.
Она сообщила, что изначально сценарий был основан на книге Романа Богословского, но в течение года режиссёр переписывал текст с другим сценаристом.
«Это будет не документальный, а игровой художественный фильм. Авторы взяли художественный образ последних трёх дней, а от них будут разворачиваться флешбэки в прошлое», — пояснила Клинских.
По её словам, Хой будет показан с другой стороны, не со стороны Юрия Хоя, а со стороны Юрия Клинских.
«Жизнь без прикрас папы или любого другого артиста и так всегда на слуху, фанаты знают всю информацию от и до. При этом у многих интерес: как папа себя вёл вне сцены. Выносить какие-то совсем личные моменты не нужно, но, конечно, будут в фильме и секреты», — добавила Клинских.