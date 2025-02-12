Дочь главного раввина России и сын раввина юга Украины поженятся

Отец жениха не раз после начала конфликта выступал в поддержку Украины. «Я дал, наверное, сотню интервью разным изданиям из разных стран. Все почему-то спрашивают у меня о “нацизме” и об “антисемитизме”. Я им отвечаю: послушайте, я живу здесь тридцать лет, но так и не выучил украинский язык, не могу читать украинские документы. И что, я хоть раз ощутил из-за этого какие-то неудобства или дискриминацию? Никогда и ни разу», — рассказал он весной 2022 года в интервью «Думской» и назвал Украину самой безопасной страной для еврея в мире.