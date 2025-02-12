Дочь главного раввина России и сын раввина юга Украины поженятся

Церемония пройдет в Израиле.
Отец жениха не раз после начала конфликта выступал в поддержку Украины. «Я дал, наверное, сотню интервью разным изданиям из разных стран. Все почему-то спрашивают у меня о “нацизме” и об “антисемитизме”. Я им отвечаю: послушайте, я живу здесь тридцать лет, но так и не выучил украинский язык, не могу читать украинские документы. И что, я хоть раз ощутил из-за этого какие-то неудобства или дискриминацию? Никогда и ни разу», — рассказал он весной 2022 года в интервью «Думской» и назвал Украину самой безопасной страной для еврея в мире.
В 2011 году замуж вышла старшая дочь главного российского раввина Блюма Лазар, церемония прошла в культурно-выставочном центре «Сокольники». Мужем стал Айзек Розенфельд — сын посланника Любавичского Ребе в Колумбии, раввина Иегошуа Розенфельда.
Берл Лазар говорил о готовности на все ради мира между Россий и Украиной.
«Талмуд говорит, что тот, кто спасает жизнь одного человека, — как будто он спас весь мир, и мы ценим жизнь каждого человека. Поэтому еще раз я повторяюсь: мы как еврейская община — думаю, не только в России, а во всем мире — готовы делать все, чтобы нашлись какие-то мирные решения», — говорил раввин на встрече с президентом Владимиром Путиным.