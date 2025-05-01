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Дочь Билла Гейтса рассказала о синдроме Аспергера у отца

Дочь Билла Гейтса Фиби сообщила, что у ее отца диагностирован синдром Аспергера.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Дочь американского миллиардера Билла Гейтса Фиби сообщила, что у ее отца диагностирован синдром Аспергера — одно из расстройств аутистического спектра (РАС).

«Мой папа довольно социально неловкий. Как он говорил раньше, у него синдром Аспергера», — рассказала Фиби Гейтс в подкасте.

При этом, как указывает New York Post, миллиардер ни разу публично не заявлял о таком диагнозе, хотя в мемуарах писал, что у него, вероятно, могли бы диагностировать РАС в детстве.

Одним из симптомов синдрома Аспергера являются сложности в общении — таким людям тяжело распознавать чужие эмоции, понимать выражения лиц, интонацию и жесты, их поведение может казаться грубым. Люди с синдромом Аспергера часто имеют специфические интересы, в которые они очень сильно погружены.