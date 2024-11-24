Доброволец СВО с позывным Белка поздравила маму с фронта

40-летняя Альмира — медсестра 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал». До того как пойти добровольцем на СВО, женщина работала медсестрой в уфимском противотуберкулёзном диспансере и в одиночку воспитывала дочь. Но чуть больше года назад Альмира решила, что нужнее её профессия сейчас на передовой, где теперь она спасает жизни раненых бойцов.