Доброволец СВО с позывным Белка поздравила маму с фронта

40-летняя Альмира — медсестра 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал». До того как пойти добровольцем на СВО, женщина работала медсестрой в уфимском противотуберкулёзном диспансере и в одиночку воспитывала дочь. Но чуть больше года назад Альмира решила, что нужнее её профессия сейчас на передовой, где теперь она спасает жизни раненых бойцов.
Мама Альмиры, Фатима Галимьяновна, отговаривать дочь не стала. Женщина верит, что её хрупкая девочка справится со всеми трудностями, и только молится каждый день со слезами на глазах за неё вместе со своей 13-летней внучкой, дочкой Альмиры. Семья ждёт и верит, что их Белка обязательно скоро вернётся домой.