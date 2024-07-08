Добавки с L-карнитином не работают, рассказал врач

По ее словам, нет убедительных доказательств, что прием здоровыми людьми добавок, содержащих L-карнитин, приводит к улучшению физической результативности.
«Исследования показывают, что здоровым взрослым и детям, принимать L-карнитин в добавках не нужно, кроме того, усвояемость аминокислоты из добавок намного ниже, чем при употреблении обычной пищи. Однако вещество может быть прописано врачом (чаще во внутривенной форме) пациентам с генетической недостаточностью выработки L-карнитина и пациентам на гемодиализе», — рассказала врач.
Для того, чтобы L-карнитин образовывался в клетках организма, — нужно употреблять мясные и молочные продукты.
«Люди склонны иметь простые решения в кажущихся на первый взгляд простых ситуациях. Хочется иметь больше сил? Действительно, было бы здорово иметь просто решение “таблетка-эффект”, однако процессы, происходящие в организме, и взаимодействие с добавкой сложнее. Они требуют развернутых исследований. Чтобы подобрать ключ к повышению энергии лучше обратиться на консультацию к врачу», — заключила врач.