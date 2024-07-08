Добавки с L-карнитином не работают, рассказал врач

«Люди склонны иметь простые решения в кажущихся на первый взгляд простых ситуациях. Хочется иметь больше сил? Действительно, было бы здорово иметь просто решение “таблетка-эффект”, однако процессы, происходящие в организме, и взаимодействие с добавкой сложнее. Они требуют развернутых исследований. Чтобы подобрать ключ к повышению энергии лучше обратиться на консультацию к врачу», — заключила врач.