Добавка солнца. Врачи рассказали, как избежать дефицита витамина D

Главный источник витамина D — солнечные лучи. А где его можно будет взять, когда солнце скроется за осенними тучами?
Витамин D важен для здоровья костей, зубов и иммунной системы. Его нехватка может привести к рахиту у детей и остеопорозу у взрослых. Поддержание необходимого уровня витамина может препятствовать развитию сердечных заболеваний, рассеянного склероза, остеопороза, рака груди. А еще солнечный витамин — наш защитник от вирусных заболеваний, возбудители которого буквально кишат вокруг нас осенью. Сколько солнечного витамина требуется организму и как его получить?
"Суточная норма витамина D для женщин и мужчин в возрасте от 18 до 50 лет составляет не менее 600−800 МЕ, — пояснила aif.ru врач акушер-гинеколог, заместитель главного врача по лечебной работе Анастасия Жданова — Для людей старше 50 лет — не менее 800−1000 МЕ. Для беременных — 800−1200 МЕ.
«Исследование, в котором использовались обезличенные данные свыше 1 135 000 пациентов, которые в течение года сдали лабораторный тест на определение уровня витамина D, показало: более половины из (51%) испытывают нехватку солнечного витамина», — рассказала руководитель отдела медицинской экспертизы Екатерина Терентьева.
Самые частые причины дефицита витамина D и как с ними бороться
Недостаточное количество витамина в пище
Пищевые источники витамина D — жирные сорта рыб, яйца, масло, жирные молочные продукты, икра и водоросли. Рекордсмен по содержанию витамина D — печень трески. Но чтобы получить с пищей необходимое количество витамина, нужно съедать большое количество этих продуктов (часть из них — высококалорийные). Тем самым можно легко превысить дневную норму калорийности.
Нехватка солнца
Чтобы получить необходимую организму дозу солнца, нужно гулять в светлое время суток. В солнечные дни нужно использовать любую возможность провести время на улице. Чтобы набрать необходимую дозу ультрафиолета, достаточно три-четыре раза в неделю на 10−15 минут подставить солнцу руки и лицо.
Проблемы с всасыванием
Усвоение витамина D — сложный процесс, в котором задействованы ферменты и белки-переносчики. За их работу могут отвечать гены, поэтому на уровень витамина D могут влиять генетические особенности, а также некоторые заболевания. Если у вас есть болезни почек или печеночная недостаточность, обсудите с врачом необходимость контроля уровня витамина D.
Как читать результаты анализа
Сильный дефицит: < 10 нг/мл — высокий риск проблем с костями.
Дефицит: < 20 нг/мл — риск потери костной массы.
Недостаточность: 20−30 нг/мл — низкий риск проблем с костями.
Норма: ≥ 30 нг/мл — оптимальное здоровье костей.
Избыток: > 150 нг/мл — риск гиперкальциемии (слишком много кальция в крови) На фоне этого нарушения возможны расстройства пищеварения, головокружения, повышенная слабость, спутанность сознания.