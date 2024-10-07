Добавка солнца. Врачи рассказали, как избежать дефицита витамина D

Витамин D важен для здоровья костей, зубов и иммунной системы. Его нехватка может привести к рахиту у детей и остеопорозу у взрослых. Поддержание необходимого уровня витамина может препятствовать развитию сердечных заболеваний, рассеянного склероза, остеопороза, рака груди. А еще солнечный витамин — наш защитник от вирусных заболеваний, возбудители которого буквально кишат вокруг нас осенью. Сколько солнечного витамина требуется организму и как его получить?