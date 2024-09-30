Добавь жасмин для аромата: чем отличаются разные сорта риса

— Если хотите наладить свой ЖКТ, то рекомендую обратить внимание на такие сорта риса, как камолино, арборио. Это очень питательные виды крупы, с которыми можно приготовить разные блюда. Не забывайте добавлять к рису овощи, ведь так ваш ужин будет только питательнее и полезнее.