До реформы. Как учтут в пенсии советский и постсоветский стаж

На первый взгляд, логика проста: чем выше «белая» зарплата, тем больше отчисления в СФР и тем больше ИПК. Но такой подход внедрен в 2015 году, а люди работали и до этого момента. Конечно же, их стаж не «испарился». Его тоже конвертируют в баллы. С 2002 года в базах тогда еще Пенсионного фонда начался персонифицированный учет информации о страховых взносах, поэтому до реформы в расчет попадают два периода: советский до 1991 года и переходный — с конца советского и до реформы (до 2001 года).