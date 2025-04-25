До реформы. Как учтут в пенсии советский и постсоветский стаж

Несмотря на то, что пенсионные баллы начали начисляться россиянам в лишь в 2015 году, советский и постсоветский стаж тоже учитываются в пенсии. Как его пересчитать в рубли, рассказала aif.ru профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.
Какой стаж конвертируется в баллы?
Сегодня у каждого работающего россиянина формируются пенсионные права. Каждому начисляют индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) или попросту — баллы. Чем больше этих баллов, тем выше будет и размер пенсии. А, собственно, количество этих баллов зависит от суммы страховых взносов работодателя в Социальный фонд за конкретного сотрудника.
На первый взгляд, логика проста: чем выше «белая» зарплата, тем больше отчисления в СФР и тем больше ИПК. Но такой подход внедрен в 2015 году, а люди работали и до этого момента. Конечно же, их стаж не «испарился». Его тоже конвертируют в баллы. С 2002 года в базах тогда еще Пенсионного фонда начался персонифицированный учет информации о страховых взносах, поэтому до реформы в расчет попадают два периода: советский до 1991 года и переходный — с конца советского и до реформы (до 2001 года).
Как рассчитать
Для расчета пенсионного капитала до 2001 года определим коэффициент стажа. Он составляет 0,55, если стаж менее 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин, а за каждый дополнительный год добавляется 0,1 (но не более 0,75 в общем).
Затем необходимо определить коэффициент отношения зарплаты пенсионера, которую он получал в то время, к средней зарплате по стране (но не более 1,2). Для расчета берутся либо 5 лет с максимальными доходами, либо последние два года, предшествовавших реформе 2001 года.
Из этих данных получаем расчетный размер трудовой пенсии, позволяющий затем конвертировать его в ИПК. Для этого коэффициент стажа и коэффициент зарплаты нужно умножить друг на друга и получившийся результат — умножить на среднюю зарплату в РФ в 2001 году — 1 671 рублей.
Это поможет рассчитать пенсионный капитал на начало реформы, умножаем предполагаемый возраст дожития в 2002 году (228 месяцев) на расчетный размер трудовой пенсии за вычетом 450 рублей.
Далее валоризация (переоценка пенсионных прав) увеличивает получившуюся сумму на 10% +1% за каждый год советского стажа — до 1991 года. Пенсионный капитал затем умножается на коэффициент валоризации и делится на 228 месяца.
Полученный результат должен быть умножен на аккумулированный коэффициент индексации с 2003 по 2014 год (5,6148), чтобы в результате получился размер пенсии за советский и переходный периоды. А чтобы перевести все это в ИПК, эту сумму нужно разделить на 64,1 (стоимость балла в 2015 года).
На примере
Звучит сложно, поэтому попробуем разобрать на примере. Допустим, Николай Иванович вышел на пенсию в 2018 году. Стаж работы — 37 лет. До 2001 года он работал высококвалифицированным специалистом на заводе и получал приличную зарплату, поэтому значение зарплатного коэффициента (среднемесячной зарплаты) у него максимальное — 1,2. Более высокая цифра возможна только у работников, которые имеют «северный стаж» не менее 15 лет, либо стаж работы в приравненных к Крайнему Северу районах не менее 20 лет.
Николай Иванович проработал больше 25 лет, из них десять лет советского стажа. Значит стажевый коэффициент у него: 0,55+(0,1*12 лет)=1,75. Это выше максимального значения в 0,75, поэтому его и берем для расчетов.
Расчетный размер трудовой пенсии:1671 рублей*(0,75*1,2)=1503,9 рубля.
Значение коэффициента валоризации: 0,1+(0,01+10 лет)=0,2 (или 20%), где 10 лет — это период работы Николая Ивановича с момента начала трудовой карьеры до 1991 года.
Теперь можем определить величину пенсионного капитала (ПК) — разница между расчетным размером трудовой пенсии и 450 ₽ (базовая часть трудовой пенсии на начало реформы 2002 года): 1503,9—450=1053,9 рубля. Умножаем полученный результат на 228 мес. (ожидаемый срок дожития в 2002 году) и получаем итоговый размер ПК 240289,2 рубля.
Далее умножаем ПК на проценты, рассчитанные при валоризации (повышающий коэффициент в нашем случае составит 1,2) = 288347,04 рубля и делим на 228 мес.= 1264,68 рубля.
Полученный результат умножаем на все коэффициенты индексации до 2014 года: 1264,68*5,6148=7101 ₽ (величина пенсии за советский период). Ее нужно перевести в ИПК: 7101/64,1 (стоимость балла в 2015 года) = 110,8 баллов. Кроме того, у мужчины может быть зачтен в ИПК нестраховой период — служба в армии 1,8 балла.
А вот уже в 2018 году, когда Николай Иванович выходил на пенсию, один коэффициент стоил уже 81,49 рубля. То есть советский и постсоветский стаж в общей пенсии составлял уже 9175 рублей. Вместе с фиксированной частью пенсии (на тот момент — 4982,90) — 14158 рублей, и это не считая пенсионных прав, накопленных с 2002 года.