До патологического перелома: что такое киста в челюсти и чем она опасна

Почему возникает киста в челюсти
По словам хирурга-стоматолога, челюстно-лицевого хирурга, главного врача и основателя авторской стоматологии в Москве Вероники Мелеховой, существует несколько причин возникновения кисты.
— Когда пациент недолечил кариес зуба, за ним развивается воспаление нерва — пульпит. А если пульпит не вылечить, воспаление уходит за верхушку корня зуба. Таким образом развивается периодонтит. После периодонтита воспаление осумковывается, образуется фиброзная капсула и формируется киста, — пояснила Мелехова.
Киста со временем начнет расти: так организм пытается защититься от агрессивной инфекции в зубах.
— Такая же ситуация может возникнуть, если каналы зуба недостаточно очищены в процессе лечения. Либо же когда в канале оставили инфекцию, которая вышла за верхушку зуба, и это сформировало кисту, — объяснила врач.
Она подчеркнула, что существуют также кисты, возникновение которых не зависит от человеческого фактора. Среди таких новообразований в челюсти:
- кератокисты;
- поликистозы.
Симптомы и опасность
По словам стоматолога, основным клиническим симптомом кисты являются болевые ощущения. Они возникают на фоне инфекции, которая проявляется при снижении иммунитета.
— Главная опасность кисты в том, что иногда она не дает симптомов и может достигать больших размеров. Зачастую врачи находят ее случайно. Либо при снижении иммунитета инфекция обостряется в верхушке корня, и возникают болевые ощущения. Но если боли нет, то киста продолжает расти, — сообщила Мелехова. — Иногда образования в челюсти достигают таких размеров, что происходит давление нижнего альвеолярного нерва, если это на нижней челюсти. Это может спровоцировать эффект анестезии, когда человек перестает чувствовать нижнюю челюсть.
— Также она может вызывать патологический перелом челюсти за счет того, что киста вытесняет кость, та становится тонкой и легко может переломиться. К счастью, в стоматологии это очень казуистический случай сегодня, — уверена специалист.
Может ли пройти сама
Собеседница «ВМ» предупредила, что киста возникает самостоятельно, но пройти без вмешательства стоматолога не может.
— Если мы говорим о кистах, которые возникают от недолеченных зубов, то они возникают как на верхней, так и на нижней челюсти из-за инфекции корня зуба, но пройти сами они не могут. Для врача-стоматолога нет проблем в лечении кист. Если зуб сохранен, то его будут лечить эндодонтически, — рассказала Мелехова.
Однако если зуб сильно разрушен, врач будет его удалять и вычищать кисту, заключила специалист.