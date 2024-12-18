До патологического перелома: что такое киста в челюсти и чем она опасна

— Главная опасность кисты в том, что иногда она не дает симптомов и может достигать больших размеров. Зачастую врачи находят ее случайно. Либо при снижении иммунитета инфекция обостряется в верхушке корня, и возникают болевые ощущения. Но если боли нет, то киста продолжает расти, — сообщила Мелехова. — Иногда образования в челюсти достигают таких размеров, что происходит давление нижнего альвеолярного нерва, если это на нижней челюсти. Это может спровоцировать эффект анестезии, когда человек перестает чувствовать нижнюю челюсть.