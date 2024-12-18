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До патологического перелома: что такое киста в челюсти и чем она опасна

Недолеченный кариес может спровоцировать возникновение кисты, что, в свою очередь, приводит даже к удалению зуба. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему возникает киста, насколько она опасна для организма и можно ли ее вылечить.

Источник: Агентство «Москва»

Почему возникает киста в челюсти

По словам хирурга-стоматолога, челюстно-лицевого хирурга, главного врача и основателя авторской стоматологии в Москве Вероники Мелеховой, существует несколько причин возникновения кисты.

— Когда пациент недолечил кариес зуба, за ним развивается воспаление нерва — пульпит. А если пульпит не вылечить, воспаление уходит за верхушку корня зуба. Таким образом развивается периодонтит. После периодонтита воспаление осумковывается, образуется фиброзная капсула и формируется киста, — пояснила Мелехова.

Киста со временем начнет расти: так организм пытается защититься от агрессивной инфекции в зубах.

— Такая же ситуация может возникнуть, если каналы зуба недостаточно очищены в процессе лечения. Либо же когда в канале оставили инфекцию, которая вышла за верхушку зуба, и это сформировало кисту, — объяснила врач.

Она подчеркнула, что существуют также кисты, возникновение которых не зависит от человеческого фактора. Среди таких новообразований в челюсти:

  • кератокисты;
  • поликистозы.

Симптомы и опасность

По словам стоматолога, основным клиническим симптомом кисты являются болевые ощущения. Они возникают на фоне инфекции, которая проявляется при снижении иммунитета.

— Главная опасность кисты в том, что иногда она не дает симптомов и может достигать больших размеров. Зачастую врачи находят ее случайно. Либо при снижении иммунитета инфекция обостряется в верхушке корня, и возникают болевые ощущения. Но если боли нет, то киста продолжает расти, — сообщила Мелехова. — Иногда образования в челюсти достигают таких размеров, что происходит давление нижнего альвеолярного нерва, если это на нижней челюсти. Это может спровоцировать эффект анестезии, когда человек перестает чувствовать нижнюю челюсть.

На верхней челюсти, добавила врач, киста может прорасти в верхнечелюстную пазуху и вызвать гайморит.

— Также она может вызывать патологический перелом челюсти за счет того, что киста вытесняет кость, та становится тонкой и легко может переломиться. К счастью, в стоматологии это очень казуистический случай сегодня, — уверена специалист.

Может ли пройти сама

Собеседница «ВМ» предупредила, что киста возникает самостоятельно, но пройти без вмешательства стоматолога не может.

— Если мы говорим о кистах, которые возникают от недолеченных зубов, то они возникают как на верхней, так и на нижней челюсти из-за инфекции корня зуба, но пройти сами они не могут. Для врача-стоматолога нет проблем в лечении кист. Если зуб сохранен, то его будут лечить эндодонтически, — рассказала Мелехова.

Однако если зуб сильно разрушен, врач будет его удалять и вычищать кисту, заключила специалист.