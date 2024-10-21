До какого числа будут длиться новогодние каникулы в 2025 году

Часть праздничных дней с января будут перенесены на другие дни. Так делают, потому что, например, в 2025 году 4 и 5 января — это суббота и воскресенье. То есть они итак выходные, но еще и праздничные, поэтому субботу решено перенести на пятницу, 2 мая 2025 года. А 5 января будет перенесено на среду, 31 декабря 2025 года.