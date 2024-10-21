До какого числа будут длиться новогодние каникулы в 2025 году

Каждый год январские праздники длятся более недели. Россияне привыкли к долгим новогодним каникулам, продолжительность которых варьируется от 8 до 11 дней.
В этот раз новогодние каникулы начнутся 29 декабря 2024 года, а закончатся 8 января 2025 года.
9 января нужно будет выходить на работу.
Но это коснется только тех, кто работает по стандартному пятидневному графику. Соответственно, если в вашем договоре прописано, что работа у вас сменная, то скорее всего и отдыхать вы будете иначе. В каждом трудовом договоре специально прописан подобный порядок.
Ещё длинные каникулы, как правило, проходят мимо полицейских, врачей и сотрудников спецслужб и экстренных служб. У них рабочий график также не зависит от праздников и выходных.
Часть праздничных дней с января будут перенесены на другие дни. Так делают, потому что, например, в 2025 году 4 и 5 января — это суббота и воскресенье. То есть они итак выходные, но еще и праздничные, поэтому субботу решено перенести на пятницу, 2 мая 2025 года. А 5 января будет перенесено на среду, 31 декабря 2025 года.
Таким образом, за счет январских, россияне еще и на майские смогут отдохнуть два раза по 4 дня. С 1 по 4, а затем с 8 по 11 мая.