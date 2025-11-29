До 40 тысяч рублей может обойтись нелегальное прослушивание песни «Я русский»

Волна исков
С начала 2025 года Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), уполномоченные государством на защиту авторских прав, усилили контроль за коммерческим использованием музыкальных произведений. В арбитражных судах накопилось около десятка исков, связанных с незаконным использованием песни «Я русский» исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов).
В зоне повышенного риска — предприятия торговли и услуг. Торговые центры, рестораны, кафе, спортивные учреждения, барбершопы, где часто музыка играет фоново. Под контроль также попадает менее публичный бизнес — использование музыки на корпоративных мероприятиях.
При документальном подтверждении факта незаконного воспроизведения при отсутствии лицензии правообладатели обращаются в суд с иском. Размер штрафов варьируется в зависимости от характера нарушения: от 10 000 рублей за разовое использование до 40 000 рублей при повторном или систематическом воспроизведении композиции.
Аналогичные меры применяются и в отношении других популярных композиций артиста — «Встанем» и «Мед», а также хитов других исполнителей. Например, ВФокусе Mail обнаружил аналогичные решения по песням Люси Чеботиной «Солнце Монако», Artik & Asti «Очень-очень», MIA BOYKA «Черная LADA». Чаще всего в делах фигурирует сразу несколько треков, поэтому сумма штрафа выше — от 50 тысяч до 100 тысяч.
География исков обширна — от Санкт-Петербурга до Ханты-Мансийского автономного округа. Больше всего решений в картотеке суда зарегистрировано в Татарстане.
В ноябре в лицее № 1 в Нижневартовске был объявлен «месяц патриотической музыки». Учащиеся 5−11-х классов провели открытое голосование и большинством голосов выбрали вместо обычного звонка композицию «Я русский». Среди других кандидатов были «Матушка Россия» в исполнении Надежды Кадышевой и «Россия — чемпионка» из фильма «Большие гонки».
Партнер юридической фирмы Nevsky IP Law Кирилл Митягин напомнил ВФокусе Mail, что Российское авторское общество (РАО) осуществляет коллективное управление авторскими правами путем заключения с авторами договора о передаче полномочий по управлению правами. Осуществлением управления смежными правами (в нашем случае фонограммами) занимается Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС).
«Мониторинг за нарушениями исключительных прав осуществляет как сам автор, так и РАО/ВОИС. В случае выявления нарушения РАО направляет досудебную претензию с требованием заключить лицензионный договор и выплатить компенсацию за прошедший период нелегального использования. Мы рекомендуем не игнорировать такие претензии. На досудебной стадии часто можно достичь соглашения о размере компенсации, избежав судебных издержек. Судебная практика по этому вопросу довольно разнообразная, так как подобные дела существуют довольно давно, в среднем штрафы варьируются в размере от 20 000 до 100 000 рублей за один музыкальный трек», — прокомментировал Кирилл Митягин.
Что касается использования музыкальных произведений в образовательных организациях, то, по его словам, там могут включать песни без согласия правообладателя и выплаты вознаграждения в случае их использования в учебных или культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование трека SHAMAN в качестве школьного звонка как раз подпадает под учебную и культурную цель, следовательно, согласие правообладателя не потребуется. Предъявление каких-либо требований к образовательному учреждению в данном случае не представляется возможным.
Сам певец и его директор отказались комментировать тему и на запрос редакции не ответили.
Тарас Подрез.