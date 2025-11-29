До 40 тысяч рублей может обойтись нелегальное прослушивание песни «Я русский»

«Мониторинг за нарушениями исключительных прав осуществляет как сам автор, так и РАО/ВОИС. В случае выявления нарушения РАО направляет досудебную претензию с требованием заключить лицензионный договор и выплатить компенсацию за прошедший период нелегального использования. Мы рекомендуем не игнорировать такие претензии. На досудебной стадии часто можно достичь соглашения о размере компенсации, избежав судебных издержек. Судебная практика по этому вопросу довольно разнообразная, так как подобные дела существуют довольно давно, в среднем штрафы варьируются в размере от 20 000 до 100 000 рублей за один музыкальный трек», — прокомментировал Кирилл Митягин.