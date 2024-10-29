До 28%. Эксперт рассказала, кто получит самую высокую ставку по вкладам

Напомним, программа долгосрочных сбережений подразумевает, что государство софинансирует накопления россиян. Для этого требуется внести не менее 2000 рублей за год. При этом на каждый рубль гражданина государство будет добавлять свой рубль (но не более 36 000 рублей в год). Но получить эти деньги можно будет только через 15 лет или при достижении определенного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). Также их могут выдать досрочно в случае потери единственного кормильца в семье или тяжелой болезни.