До 28%. Эксперт рассказала, кто получит самую высокую ставку по вкладам

На прошлой неделе ЦБ РФ в очередной раз повысил ключевую ставку — до 21% годовых. В ответ банки подняли проценты по вкладам, в том числе долгосрочным. И такие условия позволяют неплохо заработать, подсчитала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова.
21% — рекордный показатель ключевой ставки с 2002 года, поэтому и ставки по вкладам и накопительным счетам сейчас серьезно увеличились. В среднем банки готовы довести доходность до 21−23%.
При этом, подчеркнула эксперт, какие-то организации предлагают максимальные ставки на самый короткий срок, а другие, напротив, на самый длинный. Поэтому при открытии вклада важно смотреть и на этот показатель.
«Если возьмем вклад на 100 тыс. рублей и ставку в 21%, то через полгода можно получить 11 тыс. рублей, — подсчитала эксперт. — За год, соответственно, — 21 тыс. рублей, а за три года — уже 63 тыс. руб. И это еще в том случае, если вклад был без капитализации процентов, а если доход оставлять на счету — то выручить можно еще больше».
«В отдельных случаях можно рассчитывать и на еще большую доходность — до 28%, — отметила эксперт. — Но это в случае вступления в программу долгосрочных сбережений. Однако не все планируют это делать, многие из граждан пока не понимает ее сущности».
Напомним, программа долгосрочных сбережений подразумевает, что государство софинансирует накопления россиян. Для этого требуется внести не менее 2000 рублей за год. При этом на каждый рубль гражданина государство будет добавлять свой рубль (но не более 36 000 рублей в год). Но получить эти деньги можно будет только через 15 лет или при достижении определенного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). Также их могут выдать досрочно в случае потери единственного кормильца в семье или тяжелой болезни.