Черных вдов, охотящихся на бойцов СВО упрячут за решетку на 10 лет

Группа депутатов анонсировала законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками, заключаемыми ради получения государственных выплат военнослужащих из зоны СВО. По мнению депутатов, такие действия должны караться лишением свободы на срок до 10 лет и штрафом до миллиона рублей. Сейчас законопроект направлен на отзыв в Правительство и Верховный суд, сообщили в ВФокусе Mail в пресс-службе партии. Юрист Андрей Бендер рассказал корреспонденту редакции, что изменит новый закон.

Источник: Российская газета

«По гнусности и цинизму подобных мошенниц, наживающихся на крови погибших бойцов, можно сравнить с мародерами в блокадном Ленинграде. Поневоле задумываешься, откуда у нас берутся такие вырожденцы. Всех их надо выжигать каленым железом. Потому что эти нелюди решили опорочить самое святое — заботу о семьях погибших героев», — заявил автор инициативы, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

По мнению депутата, сейчас таких злоумышленниц судят по статье о мошенничестве в особо крупном размере, однако этого недостаточно. Появление отдельного состава преступления в Уголовном кодексе сможет обеспечить более суровое и соразмерное наказание, соответствующее тяжести деяния.

Он подчеркнул, что действующая статья не учитывает особый цинизм и социальную опасность преступлений, совершаемых под прикрытием статуса жен погибших военнослужащих. По словам Слуцкого, новый законопроект конкретизирует состав преступления, связанного с получением пособий через фиктивные браки, чтобы облегчить работу правоохранителей.

«Необходимо четко прописать в законе квалифицирующие признаки, такие как использование социальных льгот, связанных с гибелью супруга-военнослужащего. Это позволит не только ужесточить санкции, но и отправлять однозначный сигнал о недопустимости подобного поведения, оскверняющего память настоящих героев и их семей», — отметил парламентарий в разговоре с ВФокусе Mail.

По словам военного юриста Андрея Бендера, специальная норма позволит системно подходить к расследованию, упростит доказывание вины и даст правоприменителям действенный инструмент для борьбы с организованными группами, паразитирующими на господдержке участников СВО и их семей.

Циничные схемы, потрясшие граждан России

Проблема фиктивных браков с участниками СВО приобрела угрожающий масштаб после начала спецоперации. Правоохранительные органы фиксируют по всей России участившиеся случаи фиктивных браков с целью последующего обогащения. Так, в августе этого года появилась новость о медсестре, которая пять раз выходила замуж за тяжелораненых бойцов СВО ради выплат. По информации военкора Романа Алехина, женщина специально выбирала пациентов с неблагоприятным прогнозом и небольшим количеством родственников.

«Сегодня фиктивные браки с участниками СВО квалифицируются по статье о мошенничестве, предусматривающей до 7 лет лишения свободы. Если супруга снимает деньги с карты военнослужащего без нотариальной доверенности, это может быть расценено как кража», — подчеркнул в разговоре с ВФокусе Mail военный юрист Андрей Бендер.

Однако фактическое взыскание средств в таких случаях затруднено, особенно если деньги уже потрачены.

С 2024 года действуют поправки к Семейному кодексу РФ, позволяющие аннулировать фиктивные браки, заключенные без намерения создать семью. Эти меры ограничивают мошеннические схемы, но не решают проблему дележа выплат при разводе.

Андрей Бендер
Военный юрист

Также в Думе на рассмотрении находится еще один законопроект, запрещающий делить выплаты участников СВО при разводе. Инициатива касается браков, заключенных после 24 февраля 2022 года. Согласно документу, все выплаты военнослужащим — включая пособия, довольствие и единовременные пособия — будут признаваться их личной собственностью и не подлежать разделу.

Авторы законопроекта, депутаты Евгений Марченко и Александр Бородай поясняют, что это защитит военных от браков с корыстными целями, которые участились после начала СВО.

Дарья Баева.

