Черных вдов, охотящихся на бойцов СВО упрячут за решетку на 10 лет

«По гнусности и цинизму подобных мошенниц, наживающихся на крови погибших бойцов, можно сравнить с мародерами в блокадном Ленинграде. Поневоле задумываешься, откуда у нас берутся такие вырожденцы. Всех их надо выжигать каленым железом. Потому что эти нелюди решили опорочить самое святое — заботу о семьях погибших героев», — заявил автор инициативы, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
По мнению депутата, сейчас таких злоумышленниц судят по статье о мошенничестве в особо крупном размере, однако этого недостаточно. Появление отдельного состава преступления в Уголовном кодексе сможет обеспечить более суровое и соразмерное наказание, соответствующее тяжести деяния.
Он подчеркнул, что действующая статья не учитывает особый цинизм и социальную опасность преступлений, совершаемых под прикрытием статуса жен погибших военнослужащих. По словам Слуцкого, новый законопроект конкретизирует состав преступления, связанного с получением пособий через фиктивные браки, чтобы облегчить работу правоохранителей.
«Необходимо четко прописать в законе квалифицирующие признаки, такие как использование социальных льгот, связанных с гибелью супруга-военнослужащего. Это позволит не только ужесточить санкции, но и отправлять однозначный сигнал о недопустимости подобного поведения, оскверняющего память настоящих героев и их семей», — отметил парламентарий в разговоре с ВФокусе Mail.
По словам военного юриста Андрея Бендера, специальная норма позволит системно подходить к расследованию, упростит доказывание вины и даст правоприменителям действенный инструмент для борьбы с организованными группами, паразитирующими на господдержке участников СВО и их семей.
Циничные схемы, потрясшие граждан России
Проблема фиктивных браков с участниками СВО приобрела угрожающий масштаб после начала спецоперации. Правоохранительные органы фиксируют по всей России участившиеся случаи фиктивных браков с целью последующего обогащения. Так, в августе этого года появилась новость о медсестре, которая пять раз выходила замуж за тяжелораненых бойцов СВО ради выплат. По информации военкора Романа Алехина, женщина специально выбирала пациентов с неблагоприятным прогнозом и небольшим количеством родственников.
«Сегодня фиктивные браки с участниками СВО квалифицируются по статье о мошенничестве, предусматривающей до 7 лет лишения свободы. Если супруга снимает деньги с карты военнослужащего без нотариальной доверенности, это может быть расценено как кража», — подчеркнул в разговоре с ВФокусе Mail военный юрист Андрей Бендер.
Однако фактическое взыскание средств в таких случаях затруднено, особенно если деньги уже потрачены.
С 2024 года действуют поправки к Семейному кодексу РФ, позволяющие аннулировать фиктивные браки, заключенные без намерения создать семью. Эти меры ограничивают мошеннические схемы, но не решают проблему дележа выплат при разводе.
Также в Думе на рассмотрении находится еще один законопроект, запрещающий делить выплаты участников СВО при разводе. Инициатива касается браков, заключенных после 24 февраля 2022 года. Согласно документу, все выплаты военнослужащим — включая пособия, довольствие и единовременные пособия — будут признаваться их личной собственностью и не подлежать разделу.
Авторы законопроекта, депутаты Евгений Марченко и Александр Бородай поясняют, что это защитит военных от браков с корыстными целями, которые участились после начала СВО.
Дарья Баева.