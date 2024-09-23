ДНК-тест помог найти похищенного в 1951 году ребенка. Это удивляет

В США девушка, решившая пройти онлайн-тест ДНК, отыскала своего родственника, которого похитили в 1951 году, когда ему было шесть лет. На протяжении семи десятилетий семья не бросала попыток найти пропавшего ребенка. Об этом сообщает The Guardian.
Луису Армандо Альбино было всего шесть лет, когда его похитила женщина из парка в Западном Окленде. Она пообещала мальчику купить конфет, а потом увезла его на восточное побережье США. Там ребенка воспитывала пара, как собственного сына, и все эти годы он не знал о своей настоящей семье. Несмотря на поиски, в которых участвовали полиция, армия и береговая охрана, мальчика найти не удавалось, и его считали пропавшим без вести.
Мама Луиса, которая умерла в 2005 году, никогда не теряла надежду найти сына. Однако лишь в 2020 году племянница мужчины, получив результаты ДНК-теста, начала подозревать, что ее дядя может быть жив.
Она возобновила поиски в начале 2024 года. Для этого девушка обратилась к старым газетным статьям и микрофильмам в публичной библиотеке Окленда. В одной из вырезок она нашла фотографию Луиса и его брата Роджера. Вскоре девушка обратилась в полицию Окленда, которая возобновила расследование. В ходе нового этапа следователям удалось установить местонахождение мужчины и подтвердить его личность с помощью ДНК-образцов.
Луис и его сестра предоставили ДНК для окончательной проверки, и в июне 2024 года семья наконец воссоединилась. Луис прибыл в Окленд, чтобы встретиться с племянницей, ее матерью и другими родственниками.
После воссоединения Луис также посетил своего брата Роджера, который, как оказалось, был с ним в день похищения. Это была их последняя встреча, так как Роджер скончался в августе 2024 года.
Ранее жительница Колумбии Аура Герреро Леон воссоединилась со своей семьей через 52 года после похищения. Оказалось, что в 1972 году, когда Леон было всего четыре года, ее украла некая женщина. В момент похищения девочка была в магазине сладостей вместе с братом. Как она рассказала журналистам, похитительница решилась на преступление, так как отец малышки «не обращал на нее внимание». Аура Герреро Леон никогда не теряла надежды снова найти семью, те тоже не бросали поиски.
До этого стала известна история Мелиссы Хэйсмит. В 1971-м, когда ей был всего год, малышку украла собственная няня. Родители искали дочь на протяжении 40 лет, за это время у них родилось еще четверо детей. В начале 2000-х они развелись, но продолжили искать общего ребенка. В 2022 году отец Мелиссы сдал ДНК-тест и обнаружил, что у него есть внучка и два внука. Он связался с ними, а позже — с дочерью, которую не видел к тому моменту уже 51 год.