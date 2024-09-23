ДНК-тест помог найти похищенного в 1951 году ребенка. Это удивляет

До этого стала известна история Мелиссы Хэйсмит. В 1971-м, когда ей был всего год, малышку украла собственная няня. Родители искали дочь на протяжении 40 лет, за это время у них родилось еще четверо детей. В начале 2000-х они развелись, но продолжили искать общего ребенка. В 2022 году отец Мелиссы сдал ДНК-тест и обнаружил, что у него есть внучка и два внука. Он связался с ними, а позже — с дочерью, которую не видел к тому моменту уже 51 год.