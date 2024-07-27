Дни рождения больших панд отметят в Московском зоопарке

Самыми главными гостями большого столичного фестиваля «Лето в Москве», который объединяет различные мероприятия для людей всех возрастов, в этом году становятся сами горожане. Этим летом городские власти продлили гастрономические фестивали «Вкусы России», «Московский завтрак» и «Рыбная неделя», реконструкторский фестиваль «Времена и эпохи», проект «Лето в парке». Также были запущены и новые проекты, которые превращают Москву в настоящий город-курорт, а лето в столице -— в праздник.