Дни рождения больших панд отметят в Московском зоопарке

В столичном зоосаде с большим размахом будут отмечать дни рождения панд. Диндин исполнится семь лет 30 июля, а 31 июля Жуи будет восемь. Раньше для животных устраивали один общий праздник, однако в этот раз каждого именинника будут поздравлять отдельно. Для гостей торжества проведут экскурсии, интересные мастер-классы, а самое главное — церемонию вручения подарков пандам.
Каждый желающий сможет своими руками сделать памятный сувенир. 29 и 30 июля сотрудники зоопарка предложат гостям торжества сделать вкусные подарки именинникам. Участники занятия узнают, что обычно едят панды. Получившиеся лакомства можно будет вручить Динидн и Жуи.
У вольеров черно-белых медведей специалисты будут рассказывать о повседневной жизни животных, а также отвечать на все интересующие вопросы. Во время тематического квеста каждый желающий сможет проверить свои знания о китайской фауне. Участники прогуляются по старой части зоопарка и узнают много интересных фактов о разнообразии зверей в Поднебесной. Все мероприятия бесплатные, необходима только предварительная регистрация, передает официальный сайт мэра Москвы.
Самыми главными гостями большого столичного фестиваля «Лето в Москве», который объединяет различные мероприятия для людей всех возрастов, в этом году становятся сами горожане. Этим летом городские власти продлили гастрономические фестивали «Вкусы России», «Московский завтрак» и «Рыбная неделя», реконструкторский фестиваль «Времена и эпохи», проект «Лето в парке». Также были запущены и новые проекты, которые превращают Москву в настоящий город-курорт, а лето в столице -— в праздник.