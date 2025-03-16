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Дневники убитых: ВС РФ обнаружили предсмертные записи в селе Мартыновка под Курском

При зачистке освобожденной Мартыновки военнослужащие армии России нашли предсмертный дневник одной из жительниц села. ВФокусе Mail публикует душераздирающие отрывки из записей пожилой женщины, погибшей от голода и холода в украинской оккупации.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Бойцы российского подразделения «Ахмат» обнаружили пугающие записи из личного дневника одной из жительниц села. Пожилая женщина записывала, как проходили ее последние дни во время оккупации ВСУ. Молитвы о скорой кончине, прощение бросивших ее родственников, просьбы похоронить ее, — очень напоминают дни Великой Отечественной войны.


Что происходило в оккупированном ВСУ селе

Практически каждый день женщина рассказывает, как становится всё хуже и хуже в её родном селе, как в Мартыновку приходят холода.

«Сегодня 20 октября, температура 6 градусов в хате. Я жива».

«Сегодня 26 октября, ещё тепло, 7 градусов на улице, но на улицу выйти нельзя, летают с камерой, пускают бомбы… Спать ложусь в 5−6 часов. Живу в настоящем аду».

«Есть уже не было ничего 12 дней», — скорбно пишет 77-летняя старушка.

Источник: РИА "Новости"

«Похороните хоть косточку»

В своих записях она пеняет на судьбу, что отказалась эвакуироваться и выезжать из родной хаты, которая теперь вся разваливается из-за постоянных взрывов и совершенно не держит тепла:

«В хате три градуса тепла, скоро конец. Вам желаю, чтобы были живы и здоровы. Я прожила много лет, хоть не хорошо. Окна все выбиты, шифер с сарая падает, и с хаты течь будет».

Обращаясь, по всей видимости, к своим родственникам «Лене и Диме» пожилая женщина высказывает мучительную мысль, что она уже пожила достаточно, хотя и прожила «не очень хорошо».

«Лена, после войны приедете, найдете хотя косточку, похороните возле Светы, поставьте крест и фотографию», — скорбно просит старушка.

Источник: РИА "Новости"

Поехала бы, всё было бы по-другому

Заканчивает свои записи жительница трагичными выводами. Она уже, по всей видимости, понимает, что её конец близко, и поэтому жалеет, что когда-то отказалась эвакуироваться.

Жительница просит прощения у родных и признаёт, что никаких обид она на своих близких перед смертью не держит. Одно только её мучает, надо было уезжать из оккупации: «Поехала бы, всё было по-другому. Маму надо слушать: сказали поехали и надо ехать, а я дура не поехала».