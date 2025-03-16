Дневники убитых: ВС РФ обнаружили предсмертные записи в селе Мартыновка под Курском

Бойцы российского подразделения «Ахмат» обнаружили пугающие записи из личного дневника одной из жительниц села. Пожилая женщина записывала, как проходили ее последние дни во время оккупации ВСУ. Молитвы о скорой кончине, прощение бросивших ее родственников, просьбы похоронить ее, — очень напоминают дни Великой Отечественной войны.
Что происходило в оккупированном ВСУ селе
Практически каждый день женщина рассказывает, как становится всё хуже и хуже в её родном селе, как в Мартыновку приходят холода.
«Сегодня 20 октября, температура 6 градусов в хате. Я жива».
«Сегодня 26 октября, ещё тепло, 7 градусов на улице, но на улицу выйти нельзя, летают с камерой, пускают бомбы… Спать ложусь в 5−6 часов. Живу в настоящем аду».
«Есть уже не было ничего 12 дней», — скорбно пишет 77-летняя старушка.
«Похороните хоть косточку»
В своих записях она пеняет на судьбу, что отказалась эвакуироваться и выезжать из родной хаты, которая теперь вся разваливается из-за постоянных взрывов и совершенно не держит тепла:
«В хате три градуса тепла, скоро конец. Вам желаю, чтобы были живы и здоровы. Я прожила много лет, хоть не хорошо. Окна все выбиты, шифер с сарая падает, и с хаты течь будет».
Обращаясь, по всей видимости, к своим родственникам «Лене и Диме» пожилая женщина высказывает мучительную мысль, что она уже пожила достаточно, хотя и прожила «не очень хорошо».
«Лена, после войны приедете, найдете хотя косточку, похороните возле Светы, поставьте крест и фотографию», — скорбно просит старушка.
Поехала бы, всё было бы по-другому
Заканчивает свои записи жительница трагичными выводами. Она уже, по всей видимости, понимает, что её конец близко, и поэтому жалеет, что когда-то отказалась эвакуироваться.
Жительница просит прощения у родных и признаёт, что никаких обид она на своих близких перед смертью не держит. Одно только её мучает, надо было уезжать из оккупации: «Поехала бы, всё было по-другому. Маму надо слушать: сказали поехали и надо ехать, а я дура не поехала».