Дневники убитых: ВС РФ обнаружили предсмертные записи в селе Мартыновка под Курском

Жительница просит прощения у родных и признаёт, что никаких обид она на своих близких перед смертью не держит. Одно только её мучает, надо было уезжать из оккупации: «Поехала бы, всё было по-другому. Маму надо слушать: сказали поехали и надо ехать, а я дура не поехала».