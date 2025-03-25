Дмитрий Нагиев впервые за долгое время вышел в свет

Сериал «Актерище» рассказывает о суперзвезде Славе Третьякове (Дмитрий Нагиев), чью жизнь портит блогер-кинокритик Никита Кисляк (Антон Лапенко). Актер приезжает в родной город блогера и требует от него удалить разгромный обзор. В результате между ними происходит драка. А в сеть попадает ролик, в котором Третьяков избивает Кисляка.