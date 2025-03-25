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Дмитрий Нагиев впервые за долгое время вышел в свет

Актер Дмитрий Нагиев впервые за два года вышел в свет.

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Нагиев появился на премьере комедии о крепкой мужской вражде «Актерище», которая состоялась 24 марта в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Артист, сыгравший в сериале одну из главных ролей, позировал на красной дорожке в черной футболке, пиджаке, широких брюках, ботинках и очках.

Фото «Газете.Ru» предоставила пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Среди гостей премьеры также были Антон Лапенко, Наталья Рудова, Нонна Гришаева, Арина и Дина Аверины, Ирина Безрукова и другие знаменитости.

Сериал «Актерище» рассказывает о суперзвезде Славе Третьякове (Дмитрий Нагиев), чью жизнь портит блогер-кинокритик Никита Кисляк (Антон Лапенко). Актер приезжает в родной город блогера и требует от него удалить разгромный обзор. В результате между ними происходит драка. А в сеть попадает ролик, в котором Третьяков избивает Кисляка.

Чтобы вернуть репутацию и избежать суда, Третьяков вынужден сыграть главную роль в никому неизвестной постановке Кисляка в провинциальном ДК.

Режиссер сериала Дмитрий Невзоров. В ролях — Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко, Жаргал Бадмацыренов, Александр Балуев, Никита Касьяненко, Екатерина Стулова, Евгения Туркова, Ростислав Лаврентьев, Алексей Лузин. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре KION 1 апреля.