Дмитриев высказался о нападении с ножами в Англии

Дмитриев назвал нападение в Англии примером провальной иммиграционной политики.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал нападение с ножами в поезде на востоке Англии «еще одним трагическим примером провальной иммиграционной политики и нежелания признать ошибки».

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на полицию сообщал, что два человека задержаны по подозрению в нападении с ножами в поезде, направлявшемся в Хантингдон на востоке Англии. Полиция сообщила о десяти пострадавших.

«Ужасное нападение близ Хантингдона — это еще один трагический пример провальной иммиграционной политики и нежелания признать ошибки и предотвратить будущие опасности», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

По его словам, леволиберальная повестка, неконтролируемая миграция, снисходительность к преступникам и фейковые иностранные угрозы вместе ведут к «цивилизационному самоубийству» Великобритании и Евросоюза.