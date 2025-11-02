Дмитриев высказался о нападении с ножами в Англии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал нападение с ножами в поезде на востоке Англии «еще одним трагическим примером провальной иммиграционной политики и нежелания признать ошибки».
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на полицию сообщал, что два человека задержаны по подозрению в нападении с ножами в поезде, направлявшемся в Хантингдон на востоке Англии. Полиция сообщила о десяти пострадавших.
«Ужасное нападение близ Хантингдона — это еще один трагический пример провальной иммиграционной политики и нежелания признать ошибки и предотвратить будущие опасности», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
По его словам, леволиберальная повестка, неконтролируемая миграция, снисходительность к преступникам и фейковые иностранные угрозы вместе ведут к «цивилизационному самоубийству» Великобритании и Евросоюза.