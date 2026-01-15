Популярные темы
Дмитриев указал на четкое заявление Трампа о саботаже Зеленским мира на Украине

Президент США Дональд Трамп абсолютно ясно понимает, что препятствует миру на Украине именно глава государства Владимир Зеленский, который осуществляет откровенный саботаж.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 15 января заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Это верно и важно. Президент Трамп четко дал понять, что Зеленский саботирует и задерживает мир», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

Агентство Reuters 14 января указало на заявление Трампа, который ясно сказал, что конфликт на Украине затягивает Киев, а не Москва. Американский лидер отметил, президент России Владимир Путин проявляет готовность быстрее завершить украинский конфликт, в то время как глава киевского режима испытывает меньший энтузиазм.

В свою очередь агентство Bloomberg 14 января сообщило, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер собираются в скором времени посетить Москву и рассчитывают на встречу с Путиным. Визит может состояться в текущем месяце.

