Агентство Reuters 14 января указало на заявление Трампа, который ясно сказал, что конфликт на Украине затягивает Киев, а не Москва. Американский лидер отметил, президент России Владимир Путин проявляет готовность быстрее завершить украинский конфликт, в то время как глава киевского режима испытывает меньший энтузиазм.