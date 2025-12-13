МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Попытки евробюрократов уничтожить западную цивилизацию вынуждают европейцев делать выбор в пользу правых сил, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Навязчивые попытки бюрократов ЕС уничтожить западную цивилизацию — ее людей, ценности, традиции, культуру, права собственности и институты — вынуждают европейцев делать выбор в пользу правых сил (или правильный выбор — игра слов — ред.)», — написал Дмитриев в соцсети X.
Так он прокомментировал публикацию издания Politico о том, как правые политические силы набирают вес в европейских странах.
Ранее Дмитриев писал о том, что Евросоюзу, который под влиянием администрации бывшего американского президента Джо Байдена встал на путь экономического и цивилизационного упадка, пора послушать текущего лидера США Дональда Трампа и спасти Европу.
На прошлой неделе Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.