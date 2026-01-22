Популярные темы
Дмитриев прокомментировал совет главы МВФ украинцам рычать по утрам

Дмитриев: сторонники войны исчерпали варианты продолжения конфликта на Украине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники войны теряют варианты продолжения конфликта на Украине.

«Сторонники войны исчерпывают варианты того, как продолжать конфликт на Украине. Теперь они предлагают украинцам просто “поверить в себя… и рычать, как львы, по утрам”», — написал Дмитриев в соцсети X, комментируя пост о высказывании директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой.

Ранее Георгиева посоветовала гражданам Украины рычать по утрам, чтобы сохранять веру в себя. Она также не смогла до конца определиться, хочет ли Киев стать «европейским тигром» или все-таки «львом».

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.

Также ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями делегации США. Он отметил, что Дмитриев в том числе передает американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине.

Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.

Узнать больше по теме
Международный валютный фонд (МВФ): не просто мировой кредитор, а финансовый врач планеты
Международный валютный фонд (МВФ) — это крупнейшая организация, которая помогает странам справляться с экономическими кризисами. Представьте мировую экономику как огромное тело, где каждая страна — орган: если один «заболевает», страдает все. В такой ситуации МВФ становится и «скорой помощью», выдавая срочный кредит, и врачом-терапевтом, назначающим курс лечения через реформы. Его решения не всегда приятны, но именно они часто спасают мировую систему от коллапса. В статье простыми словами разберем, что это за организация, как она работает и почему ее одновременно уважают и критикуют.
Читать дальше