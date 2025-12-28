Популярные темы
Дмитриев призвал покаяться поджигателей войны и обманщиков

Спецпредставитель президента РФ заявил, что великие лидеры, честный диалог, миротворцы и весь мир должны победить.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Великие лидеры и «весь мир» должны победить, а поджигатели войны должны покаяться. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Сегодня важный день на пути к миру. Великие лидеры, честный диалог, миротворцы и весь мир должны победить. Поджигатели войны и обманщики должны покаяться. Пусть восторжествует путь к миру», — написал он в Х.

Свой пост Дмитриев сопроводил фотографией, на которой президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пожимают друг другу руки.