Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев поиронизировал над прослушкой в освежителе воздуха нардепа

Дмитриев: Зеленский едет к Трампу разрядить атмосферу на фоне прослушки Киселя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сыронизировал над обстоятельствами обыска, проведенного украинскими антикоррупционными органами НАБУ и САП у народного депутата Верховной рады Юрия Киселя, пошутив о «жучке» в освежителе воздуха на рабочем месте нардепа.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что, по его данным, прослушивающее устройство на рабочем месте Киселя на протяжении двух лет было установлено в освежителе воздуха.

«Украинские антикоррупционные органы проводят обыски в офисах, связанных с партией (Владимира — ред.) Зеленского и его ближайшими коллегами-депутатами в рамках очередного скандала с его близким окружением — утверждается, что “прослушка” была установлена в освежителе воздуха! Тем временем Зеленский направляется в США на встречу с президентом Трампом … чтобы разрядить атмосферу», — написал Дмитриев на странице в соцсети X.

Ранее в субботу НАБУ сообщило, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачило группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. В это же время сотрудников агентств заметили в правительственном квартале Киева, где в том числе расположено здание Верховной рады. По данным депутатов Рады, НАБУ проводит следственные мероприятия в отношении депутата Юрия Киселя, приближенного к Владимиру Зеленскому и его бывшему первому помощнику Сергею Шефиру.