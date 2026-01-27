Дмитриев назвал вывод ВСУ из Донбасса путем к миру

«Вывод войск из Донбасса — это путь к миру для Украины», — написал Дмитриев на странице в соцсети X, прокомментировав сообщение о том, что администрация Трампа дала понять Украине, что американские гарантии безопасности зависят от согласия Киева на вывод войск с Донбасса.