Дмитриев назвал «важнейшим» телефонный разговор Трампа и Путина

По словам украинского президента, на встрече с американским коллегой он намерен обсудить гарантии безопасности, их сроки, а также экономическую помощь для восстановления Украины. Кроме того, он представит Трампу разработанный Киевом мирный план из 20 пунктов. По информации Financial Times, президент Украины не ожидает принятия Россией этой версии плана, а вместо этого хочет, чтобы США «переключили свое внимание на давление на Россию».